Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Що відомо про ураження?
У ніч проти 2 квітня безпілотники СБС та ГУР атакували базу та пункт передполітної підготовки новітніх та високовартісних ударно-розвідувальних БпЛА "Оріон".
Відомо, що ці дрони можуть перебувати у повітрі 24 години й це на відстані до 250 – 300 кілометрів від пункту управління. "Оріон" здатен проводити розвідку та нести до 250 кілограмів озброєння, зокрема, ракети чи бомби, на висоті 7,5 кілометрів. Сили оборони знищили 4 одиниці БпЛА "Оріон" на аеродромі Кіровське, що в районі населеного пункту Красносільське у Криму.
Крім того, на аеропорту було виявлено та знищено транспортний літак Ан-72П, а також радянську рухому двокоординатну радіолокаційну станцію кругового огляду П-37 "Меч".
Ураження здійснено засобами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60 – 100 кілограмів,
– уточнив "Мадяр".
Важливо! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу заявив, що дронові війська України стали основним елементом знищення ворожого потенціалу в тилу. Саме завдяки злагодженій дії військ по всій лінії фронту, мовиться і про виявлення ворожих сил, їхніх намірів та підготовку контрударів, весняно-літня кампанія російської армії зазнає невдач.
Яких втрат нещодавно завдали ворогу СБС?
Українські оборонці завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Тор", що базувався на Луганщині. Операторам дронів 9-ї окремої бригади СБС ЗСУ вдалось знищити уразити об'єкт під час його руху.
В ніч на 29 березня дрони підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували базу РСЗВ у Криму та знищили 3 установки "Смерч" й транспортно-заряджальну машину.
Дрони оборонців знищили об'єкти ворога на Донеччині на Запоріжжі. Серед них – скупчення окупантів, які готувались запускати по Україні БпЛА типу "Гербера" та ще один ЗРК "Тор".