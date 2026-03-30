Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

Як українські дрони знищили "Смерчі" у Криму?

Удар припав по району населеного пункту Совхозне. Завдання виконували оператори "Птахів" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

За попередніми даними, уражено 3 РСЗВ типу БМ-30 "Смерч" або їхні модернізовані версії Торнадо-С, здатні бити на відстань до 120 кілометрів. Також уражено самохідну транспортно-заряджальну машину до них.

Окремо безпілотники відпрацювали по паливній інфраструктурі російських військ .Цистерни уразили поблизу Новосвітлівки на окупованій частині Луганщини. Цю атаку провели у взаємодії з розвідкою СБУ.

Координацію операції забезпечував новостворений Центр глибинного ураження СБС, який відповідає за планування і виконання ударів по тилових об’єктах противника.

