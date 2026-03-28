Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.
Дивіться також Сили оборони трощать дедалі більше техніки та живої сили окупантів: втрати Росії на 27 березня
Що відомо про удар по ЗРК "Тор"?
Успішну операцію провели оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у взаємодії з Центром глибинних уражень.
Українські військові наголошують, що кількість важливих цілей поступово зменшується, однак робота з їх ліквідації триває.
У підрозділі підкреслили, що так звана операція "ППОцид" послаблює здатність росіян прикривати свої позиції з повітря. Це дає додаткові можливості для подальших ударів по його силах і техніці.
Як СБС знищували ворожий "Тор": дивіться відео
Що відомо про інші втрати ворога?
ЗСУ вдарили по російському радіолокаційному комплексі "Валдай" у Криму в ніч на 27 березня. Окрім цього вдалось ліквідувати військові об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, склад боєприпасів та командні пункти.
Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рідкісну російську рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС. Вона забезпечувала цифровий зв'язок між передовими підрозділами та командними пунктами ворога.
На Покровському напрямку Сили оборони завдали серії потужних ударів по російських військах. Вдалося знищити техніку, дрони, транспорт і укриття противника.