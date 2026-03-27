Про це повідомили в 46 окремій аеромобільній Подільській бригаді Десантно-штурмових військ.
Що відомо про втрати ворога на Покровському напрямку?
Екіпажі FPV-дронів, "Мавіків" та важких бомберів систематично б'ють по дронах, бронетехніці, транспортних засобах та укриттях противника.
Кожен виліт українських безпілотників зменшує бойовий потенціал російських сил та посилює оборонні позиції ЗСУ. Сили оборони щодня проводять ефективні операції, щоб ускладнити просування ворога та ліквідувати його ресурси.
Ми не просто тримаємо оборону, ми щодня вибиваємо ворожий потенціал,
– наголосили у підрозділі.
У відео, оприлюдненому командуванням, показано результати роботи українських екіпажів. Знищення живої сили в найскладніших укриттях, ураження бронетехніки та логістичного транспорту, перехоплення ворожих БпЛА та ліквідацію бойових укриттів.
Як ЗСУ ліквідовували окупантів: дивіться відео
Що відомо про втрати ворога?
У ніч на 25 березня українські Сили оборони провели операцію з ураження російського патрульного криголама "Пурга" на Виборзькому суднобудівному заводі в Ленінградській області. Судно, здатне виконувати як криголамні, так і військові завдання, після атаки завалилося на лівий борт.
Українські спецслужби провели нестандартну операцію з постачання російським військовим так званої "гуманітарної допомоги", яка насправді містила вибухові пристрої. Мова йде про модифіковані устілки з підігрівом, у кожній з яких було по 1,5 грама тротилу – достатньо, щоб травмувати ноги окупантів та позбавити їх боєздатності.
У ніч проти 24 березня Сили оборони України завдали точного удару по російському береговому ракетному комплексу "Бастіон-М" у районі Актачі в Криму. Внаслідок операції було знищено одну пускову установку разом із двома ракетами "Циркон" та пошкоджено ще одну, семеро російських військових загинули або отримали поранення.