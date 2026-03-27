Про це повідомили в 46 окремій аеромобільній Подільській бригаді Десантно-штурмових військ.

Що відомо про втрати ворога на Покровському напрямку?

Екіпажі FPV-дронів, "Мавіків" та важких бомберів систематично б'ють по дронах, бронетехніці, транспортних засобах та укриттях противника.

Кожен виліт українських безпілотників зменшує бойовий потенціал російських сил та посилює оборонні позиції ЗСУ. Сили оборони щодня проводять ефективні операції, щоб ускладнити просування ворога та ліквідувати його ресурси.

Ми не просто тримаємо оборону, ми щодня вибиваємо ворожий потенціал,

– наголосили у підрозділі.

У відео, оприлюдненому командуванням, показано результати роботи українських екіпажів. Знищення живої сили в найскладніших укриттях, ураження бронетехніки та логістичного транспорту, перехоплення ворожих БпЛА та ліквідацію бойових укриттів.

Як ЗСУ ліквідовували окупантів: дивіться відео

