Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже на приблизно 1 292 170 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб;
- танків – 11 807 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4);
- артилерійських систем – 38 795 (+49);
- РСЗВ – 1 698 (+2);
- засобів ППО – 1 337 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 352 (+201);
- спеціальної техніки – 4 100 (+2).
Втрати росіян на 26 березня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Сили оборони у ніч на 25 березня уразили російський бойовий криголам "Пурга" в Ленінградській області, який міг нести "Калібри". Аналітики Defense Express розповіли, що це зовсім не малий корабель, а це означає, що безпілотники, який його атакував, був мав потужну бойову частину.
Окрім того, Україна знищила російський береговий ракетний комплекс "Бастіон-М" в Криму. Головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу зазначив, що це може вплинути на здатність Росії застосовувати ракети "Циркон".
А на території Росії та окупованій частині Запорізької області Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетні комплекси "Бук".