Про це повідомляє Defense Express. Аналітики розповіли, чим ще могла бути озброєна "Пурга".

Навіщо криголаму бути носієм "Калібрів"?

Патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550 належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ.

У момент атаки він був на Виборзькому суднобудівному заводі у місті Виборг, тобто майже за тисячу кілометрів від України. На цьому заводі "Пургу" дооснащували після спуску на воду у 2022 році. Згодом корабель планували передати на добудову до "Адмиралтейских верфей", які входять до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Чим був озброєний корабель "Пурга" проєкту 23550:

76-міліметрова гармата АК-176МА;

дві зенітні 30-міліметрові гармати АК-630М;

дві контейнерні пускові установки "Калибр-К", які загалом можуть вміщувати 8 крилатих ракет "Калибр" або 8 протикорабельних ракет Х-35.

Хоча можливість носіння крилатих ракет "Калибр" у ньому має бути забезпечено не пусковими шахтами, а контейнерною пусковою установкою "Калибр-К", наявність серійного виробництва якої досі залишається невідомим,

– зауважили Defense Express.

Також "Пурга" мала посадковий майданчик і ангар під гелікоптер Ка-27. На борт можна було взяти декілька катерів та амфібійних човнів на повітряній подушці.

Цікаво! В Генштабі, повідомляючи про успішне ураження, акцентували, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Чим потопили російську "Пургу"?

Повна водотоннажність "Пурги" 8500 тонн, довжина 114,5 метра, ширина 19,5 метра, максимальна швидкість до 18 вузлів, а екіпаж 60 осіб. Тобто це зовсім не малий корабель, а це означає, що дрон, який його уразив, був зі справді потужною бойовою частиною, а також був достатньо точний, щоб влучити у невелику зону поблизу ватерлінії,

– підкреслили аналітики.

Вони припустили, що це міг бути безпілотник, перероблений з одномоторного літака А-22. Саме таку зброю бачили над Ленінградською областю під час атаки.

В "Мілітарному" загалом згодні з такою версією, але пишуть і про можливість диверсії. Адже "Пурга" була оточена іншими кораблями, а з іншого боку був пірс.