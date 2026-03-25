Об этом сообщает Defense Express. Аналитики рассказали, чем еще могла быть вооружена "Пурга".

Зачем ледоколу быть носителем "Калибров"?

Патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550 принадлежал береговой охране пограничной службы ФСБ.

В момент атаки он был на Выборгском судостроительном заводе в городе Выборг, то есть почти в тысяче километров от Украины. На этом заводе "Пургу" дооснащали после спуска на воду в 2022 году. Впоследствии корабль планировали передать на достройку в "Адмиралтейские верфи", которые входят в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Чем был вооружен корабль "Пурга" проекта 23550:

76-миллиметровая пушка АК-176МА;

две зенитные 30-миллиметровые пушки АК-630М;

две контейнерные пусковые установки "Калибр-К", которые в целом могут вмещать 8 крылатых ракет "Калибр" или 8 противокорабельных ракет Х-35.

Хотя возможность ношения крылатых ракет "Калибр" в нем должна быть обеспечена не пусковыми шахтами, а контейнерной пусковой установкой "Калибр-К", наличие серийного производства которой до сих пор остается неизвестным,

– отметили Defense Express.

Также "Пурга" имела посадочную площадку и ангар под вертолет Ка-27. На борт можно было взять несколько катеров и амфибийных лодок на воздушной подушке.

Интересно! В Генштабе, сообщая об успешном поражении, акцентировали, что подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Чем потопили российскую "Пургу"?

Полное водоизмещение "Пурги" 8500 тонн, длина 114,5 метра, ширина 19,5 метра, максимальная скорость до 18 узлов, а экипаж 60 человек. То есть это совсем не малый корабль, а это означает, что дрон, который его поразил, был с действительно мощной боевой частью, а также был достаточно точный, чтобы попасть в небольшую зону вблизи ватерлинии,

– подчеркнули аналитики.

Они предположили, что это мог быть беспилотник, переделанный из одномоторного самолета А-22. Именно такое оружие видели над Ленинградской областью во время атаки.

В "Милитарном" в целом согласны с такой версией, но пишут и о возможности диверсии. Ведь "Пурга" была окружена другими кораблями, а с другой стороны был пирс.