Зокрема, Сили оборони вкрай ефективно відпрацьовують по скупченню росіян, які готуються йти в наступ. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, чи вдасться ЗСУ повноцінно відбити ворожий наступ, де триватимуть найбільші бої та чому зараз російська армія дуже поспішатиме отримати нові "перемоги".

Де зараз активно діє ворог і як відповідають ЗСУ?

Конкретної дати початку великого російського наступу немає. Раніше вони планували і осінній, і зимовий наступи, які так і не закінчилися серйозними успіхами для ворога. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вказав на те, що у перші тижні березня росіяни справді намагалися протиснути українські позиції, починаючи з Сумщини та закінчуючи Гуляйполем.

"Ворог намагався наступати й на Покровському напрямку. Але наші воїни завчасно виявили підготовку наступальних дій противника, і завдали системних ударів. Це один з факторів, який знівелював можливості росіян захопити Покровськ, розширити дії біля Мирнограда і далі рухатись на Костянтинівку", – зауважив Маломуж.

Крім того, намагалися росіяни наступати на півдні України, зокрема біля Гуляйполя. Однак і там Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, контратакувавши ворога.

Ми змінили не лише тактику оборони, але й почали знищувати підрозділи, які лиш готуються до атак. Нам стало відомо, що до Гуляйполя тимчасово перекидають досвічені підрозділи з Покровська. Ми провели системні атаки дронами, ракетними системами та авіацією, знищивши ці резерви. Атаки (ворога, – 24 Канал) так і не відбулися,

– пояснив генерал армії.

Важливо розуміти, що в українських оборонців є справді визначальні успіхи. Зокрема, відомо про звільнення територій на Олександрівському та Запорізькому напрямках і частково біля Покровська.

Знаковою стала операція Сил оборони в Куп'янську, де знищили велике російське угруповання, яке намагалось, а подекуди й зайшло у місто. Україна й надалі готується до нової активності ворога, аби зупинити можливі загрози.

Коли росіяни підуть у масштабний наступ?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що росіяни зокрема активізувалися на фронті через наближення сакральної для них дати – 9 травня. Щороку саме перед цією датою на полі бою стає гарячіше.

Я не вважав би це наступом, це весняне загострення. До 9 травня Путіну треба щось показати своєму народу, захопити якесь місто чи хоча б один будинок і зробити з цього "велику перемогу",

– зазначив Світан.

Військовий експерт також додав, що найскладніша ситуація на полі бою може скластися на початку квітня – за місяць до 9 травня. Тоді й росіяни можуть почати масштабніші наступальні операції.

"Зараз вони проводять формувальні операції вздовж всієї лінії фронту. Активність росіян від Херсона, де вони лізуть на острови в дельті Дніпра, і до Сумського напрямку. Наразі це розвідка боєм, так подекуди є штурми, але основна наступальна операція все ж буде через тиждень-півтора", – наголосив полковник запасу.

Поки окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, потім туди можуть перекинути більше сил та засобів. Ймовірно, основних напрямків для удару буде не більше двох. Зрештою, вони можуть стиснутися і до одного.

Світан також вважає, що ближче до літа Путіну доведеться запустити механізм примусової мобілізації, адже зараз за допомогою рекрутингу не вдається назбирати потрібну кількість військових. Ближче до літа, коли мобілізують більше людей та зможуть їх навчити, на фронті можуть розпочатися стратегічні наступальні операції: наступ на Запоріжжя, більший тиск на Донеччині.

Які напрямки на фронті будуть найгарячішими?

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2026 року Росія планує призвати ще 409 тисяч контрактників для війни проти України. Водночас такої кількості військових не буде достатньо для того, аби значно підсилити російське угруповання на полі бою, зазначив військовий експерт Павло Нарожний.

Якщо 409 поділити на 12, то отримаємо 34 тисячі в місяць. Тобто мовиться виключно про перекриття поточних втрат. Це свідчить про те, що росіяни хочуть продовжувати війну на виснаження. Їхня основна ставка на те, що ми не витримаємо,

– пояснив Нарожний.

Цікаво також, що на гарячі напрямки фронту росіяни можуть перекинути мобілізованих з Криму. Хоч раніше їм обіцяли, що вони служитимуть виключно на території півострова: у Севастополі чи Сімферополі. Також ворог планує залучити до боїв і мобілізованих з інших окупованих територій України, зокрема Запорізької області.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна вже знищує більше військових, ніж можуть мобілізовувати у Росії. За його словами, з початку зими українські безпілотники вбили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше ніж Росія замінила.

Основні напрямки ворожого удару не є новими. Це Покровсько-Мирноградська агломерація та Слов'янськ. Саме туди росіяни можуть спрямувати основний удар, на думку військового експерта, адже й зараз продовжують там найбільший тиск.

"Ворог не активізується на напрямках Сумщини чи Харківщини. Це малоймовірно з огляду на доступність їхнього людського ресурсу. Одночасно тиснути на кількох напрямках їм буде вкрай дуже важко", – наголосив військовий експерт.

Протидіяти задуму російського командування Україна може і вже активно це робить. Мовиться зокрема про суттєве зменшення українських втрат на полі бою. Для цього, переконаний Нарожний, треба більше використовувати НРК, будувати кращі і якісніші укріплення, щоб звідти було важко вибивати наших солдат. Також важливим аспектом є поглиблення роботи артилерії та дронів, щоб ворог просто не зміг дійти до нашої піхоти.

