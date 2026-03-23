Відповідну статистику в інтерв’ю британському журналу The Economist озвучив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Чому Росія втрачає все більше солдат?

За словами Бровді, поворотним моментом став грудень минулого року. Тоді підтверджені втрати Росії від українських дронів перевищили кількість завербованих військових.

З початку зими українські безпілотники вбили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше, ніж Росія замінила. Росія продовжує здобувати мало територій за свої втрати,

– вказав "Мадяр".

Як пише британське видання, суворі протоколи безпеки, впроваджені командувачем, допомогти знизити кумулятивний рівень втрат у Силах безпілотних систем до менш ніж 1%.

"Мадяр" вимагає резервування кожного елемента обладнання – цього навчив досвід критичних втрат. Сили безпілотних систем, за його словами, знищують 400 росіян на одного українця, а кожне таке знищення обходиться у 878 доларів – пластик і метал в обмін на ворога, що він вважає найвигіднішим курсом.

Як пише The Economist, СБС "Мадяра" – це повноцінна бойова екосистема з 15 взаємопов'язаними функціями, що охоплюють весь спектр: від радіоелектронного глушіння та спостереження до мінування і виробництва вибухівки. Концепція, яку генерали НАТО ще не осягнули.

Сотня з гаком екранів бункера показує, наскільки просунулися операції. Кожна місія, чи то удар безпілотника, чи сеанс радіоелектронної боротьби, реєструється та перевіряється відео, а потім передається в програмне забезпечення для бізнес-розвідки, яке пан Бровді перепрофілював зі своїх часів роботи торговцем зерном,

– пишуть журналісти.

"Мадяр" зазначає, що не відчуває жодних моральних застережень щодо своїх дій. На його думку, людина зі зброєю на українській землі має лише один намір – вбивати. Це вибір без альтернативи: або ти, або він. За його словами, мільйони українців, зокрема його власна мати, черпають силу з того, що робить його підрозділ.