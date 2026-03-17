Про це Роберт "Мадяр" Бровді написав у своєму телеграмі.
Що відповів "Мадяр" на скандал довкола своєї заяви?
За його словами, із його звернення вирвали емоційну реакцію на випадки насильства щодо військових і працівників ТЦК, зокрема після інциденту на Закарпатті. Тоді як основними темами були заклик до добровільного приєднання до СБС та загроза стрімкого нарощування Росією кількості операторів дронів. Їх кількість становить до 100 тисяч осіб уже у квітні 2026 року.
Бровді наголосив, що добровольці залишаються ключовою основою українського війська, і саме на таких людях має будуватися посилення підрозділів. Водночас він зазначив, що виїзд за кордон під час війни є особистим вибором, який не варто однозначно засуджувати, однак підкреслив, що незаконна втеча є злочином.
Так само він різко розкритикував умисне ухилення від мобілізації. "Мадяр" назвав його руйнівним явищем і виступивши за посилення відповідальності.
Окремо військовий висловився щодо дій ТЦК. Він підкреслив, що застосування сили під час мобілізації є неприпустимим і має каратися, як і будь-яке перевищення повноважень.
Водночас він засудив і зворотні випадки – насильство проти військовослужбовців.
Я не "київська перепічка", щоб усім подобатися. Не народний обранець і ніколи ним не буду. У політику не збираюся, зборів понад рік не проводжу, на шиї народу не сиджу. Бізнеси на крові зневажаю. Але продовжу розбудову СБС стільки, скільки часу буде відведено,
– наголосив "Мадяр".
Він наголосив, що як ухилення від служби, так і зловживання під час мобілізації однаково шкодять державі та розколюють суспільство.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
Володимир Зеленський, говорячи про мобілізацію народних депутатів, не мав на увазі їх примусове відправлення до війська. Йшлося про можливі законодавчі зміни, які дозволять парламентарям офіційно поєднувати мандат із військовою службою, пояснив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Він наголосив, що багато депутатів уже висловлювали бажання долучитися до ЗСУ, однак чинне законодавство цього не дозволяє.
Ветеран Микола Мельник вважає ефективна мобілізація – це баланс: мотивація плюс реальне виконання закону. Ставка лише на покарання не працює без довіри й відчуття справедливості, а сама мотивація руйнується, якщо немає відповідальності за ухилення чи дезертирство.
Росія за роки війни системно готує молодь до служби й максимально використовує свої ресурси. Тоді як Україні, за словами Миколи Мельника, потрібно активніше займатися підготовкою підлітків до можливих викликів. Йдеться про розвиток навичок, національно-патріотичне виховання та залучення до оборонних і волонтерських ініціатив.