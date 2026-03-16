Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник, зазначивши, чому важливо займатися підготовкою молоді до майбутніх випробувань. Він пояснив, як це допоможе захистити її від країни-агресорки.

Як в Росії готують молодь до війни?

Мельник наголосив, що росіяни логічно прийшли до того, що сьогодні готують свою молодь і навіть підлітків до війни. Водночас в Україні, на його думку, ще продовжують "бавитися" у мирне життя.

Хоча насправді, чим краще ми підготуємо зараз наших дітей до випробувань, тим більшим буде у них шанс вижити,

– підкреслив ветеран.

Росія, за його словами, намагається максимально використати той обмежений ресурс, який має. Він є обмеженим, тому що армія – це така структура, якій завжди усього замало. А війна – це завжди боротьба ресурсів, яких буде не вистачати. Тому переможе та сторона, яка ефективно використає те, що в неї є.

На певному етапі перемагала Україна, як пояснив Мельник, на іншому – росіяни. Зараз ми перебуваємо на певному плато. І літо покаже, хто краще підготувався і хто раціональніше використовує ресурси, які має.

Дуже сподіваюся, що все-таки в нашій державі з'явиться велика цілеспрямована програма щодо залучення молоді до Сил безпілотних систем і загалом до Сил оборони. І також з'явиться нормальне національно-патріотичне виховання, тому що ми все ж таки втратили певне покоління, яке в більшості зараз прекрасно почуває себе від Кракова до Лісабону,

– наголосив він.

Це молодь, за його словами, яка виїхала за кордон, тому що ідеологічно вважає, що в Україні більше нема що робити.

Зверніть увагу! Дисципліну "Основи національного спротиву" планують запровадити в українських університетах. Вона має бути обов'язковою для всіх студентів незалежно від статі і замінить чинну модель базової загальновійськової підготовки.

"Ми програли битву за думки, тому нам потрібна зараз доволі потужна програма національно патріотичного виховання, щоб 14 – 16-річні підлітки на підсвідомому рівні вважали, що за Україну треба продовжувати боротися, а не їхати за кордон. Це виклик, який стоїть сьогодні перед владою, Міністерством освіти", – пояснив Микола Мельник.

Можна продовжувати розповідати в Україні, що, мовляв, потрібно, щоб наші діти не знали, що таке війна. Але, за його словами, вони вже це знають і вже граються під бомбардуваннями.

Не долучати дітей до навіть волонтерських програм з підтримки Сил оборони – це злочин проти них,

– впевнений ветеран.

Він додав, що українські діти мають в 15 років вміти літати на FPV та інших дронах, вміти крутити турнікети, щоб допомогти хоча б собі, якщо щось прилетить. А також потрібно їх максимально долучати до всіх волонтерських ініціатив, наприклад, до пошиття сіток.

Як проходить військова підготовка студентів в Україні?