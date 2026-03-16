Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник, зазначивши, чому важливо займатися підготовкою молоді до майбутніх випробувань. Він пояснив, як це допоможе захистити її від країни-агресорки.
Як в Росії готують молодь до війни?
Мельник наголосив, що росіяни логічно прийшли до того, що сьогодні готують свою молодь і навіть підлітків до війни. Водночас в Україні, на його думку, ще продовжують "бавитися" у мирне життя.
Хоча насправді, чим краще ми підготуємо зараз наших дітей до випробувань, тим більшим буде у них шанс вижити,
– підкреслив ветеран.
Росія, за його словами, намагається максимально використати той обмежений ресурс, який має. Він є обмеженим, тому що армія – це така структура, якій завжди усього замало. А війна – це завжди боротьба ресурсів, яких буде не вистачати. Тому переможе та сторона, яка ефективно використає те, що в неї є.
На певному етапі перемагала Україна, як пояснив Мельник, на іншому – росіяни. Зараз ми перебуваємо на певному плато. І літо покаже, хто краще підготувався і хто раціональніше використовує ресурси, які має.
Дуже сподіваюся, що все-таки в нашій державі з'явиться велика цілеспрямована програма щодо залучення молоді до Сил безпілотних систем і загалом до Сил оборони. І також з'явиться нормальне національно-патріотичне виховання, тому що ми все ж таки втратили певне покоління, яке в більшості зараз прекрасно почуває себе від Кракова до Лісабону,
– наголосив він.
Це молодь, за його словами, яка виїхала за кордон, тому що ідеологічно вважає, що в Україні більше нема що робити.
Зверніть увагу! Дисципліну "Основи національного спротиву" планують запровадити в українських університетах. Вона має бути обов'язковою для всіх студентів незалежно від статі і замінить чинну модель базової загальновійськової підготовки.
"Ми програли битву за думки, тому нам потрібна зараз доволі потужна програма національно патріотичного виховання, щоб 14 – 16-річні підлітки на підсвідомому рівні вважали, що за Україну треба продовжувати боротися, а не їхати за кордон. Це виклик, який стоїть сьогодні перед владою, Міністерством освіти", – пояснив Микола Мельник.
Можна продовжувати розповідати в Україні, що, мовляв, потрібно, щоб наші діти не знали, що таке війна. Але, за його словами, вони вже це знають і вже граються під бомбардуваннями.
Не долучати дітей до навіть волонтерських програм з підтримки Сил оборони – це злочин проти них,
– впевнений ветеран.
Він додав, що українські діти мають в 15 років вміти літати на FPV та інших дронах, вміти крутити турнікети, щоб допомогти хоча б собі, якщо щось прилетить. А також потрібно їх максимально долучати до всіх волонтерських ініціатив, наприклад, до пошиття сіток.
Як проходить військова підготовка студентів в Україні?
Нагадаємо, що з вересня 2025 року усі студенти в Україні повинні проходити базову загальну військову підготовку (БЗВП). Після цього вони отримають військово-облікову спеціальність і складають присягу. Від цього моменту студенти стають резервістами незалежно від віку. А після 25 років ці люди підлягають призову, якщо їхній соціальний статус, стан здоров'я та інші критерії відповідають вимогам відбору.
Програма БЗВП поширюється на студентів другого курсу бакалаврату, але не охоплює магістрів чи аспірантів.
Також з 1 січня 2026 року студенти-медики мають пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Йдеться про громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, які є придатними до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.