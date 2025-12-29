Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету". Хто має пройти цю підготовку, читайте далі.

Хто проходитиме військову підготовку?

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Обов'язковою така підготовка є для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Виші всіх форм власності та підпорядкування, що мають ліцензію на освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані забезпечити проходження військової підготовки студентами за програмою підготовки офіцерів запасу.

Очікують, що реалізація закону дозволить забезпечити потреби держави у військово-медичних кадрах та сприятиме підвищенню якості, своєчасності та повноти медичної допомоги у медичних підрозділах ЗСУ.

Чи проходять студенти базову загальновійськову підготовку?