Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник розповів 24 Каналу, що починати потрібно з пропаганди. Необхідно пояснювати людям, що "або вони захищають свій дім, або завтра сюди прийде росіянин, і все буде як в Бучі".
Як вирішити проблему з мобілізацією?
За словами військового, також надзвичайно важливо провести ревізію рішень на полі бою. Адже життя солдатів має бути найвищою цінністю в армії.
Зараз приблизно 80% уражень на фронті йдуть через безпілотники. Але саме піхотинець створює той рубіж, який допомагає дроновим підрозділам нормально працювати. А вся система бою має бути направлена на те, аби зберегти життя солдата.
Також потрібно знизити мобілізаційний вік до 20 років. Це – моя думка. Загалом питання мобілізації є комплексним. Воно починається з пропаганди та закінчується збереженням життя на полі бою,
– сказав військовий.
Зверніть увагу! У Верховній Раді розповіли, що питання чітких термінів служби для військових обговорюють вже два роки. Але конкретного рішення поки немає.
Мобілізація в Україні
- Президент Володимир Зеленський нещодавно висловився щодо можливої мобілізації народних депутатів. Все це відбувається на тлі з бажанням деяких нардепів скласти мандат. Він зауважив, що парламентарі мають або працювати в парламенті, або обороняти країну зі зброєю. Президент готовий проговорити з представниками Верховної Ради щодо змін, аби депутати пішли на фронт.
- Зеленський зауважив, що існує й третій варіант – зміна законодавства та проведення нових виборів. Але поки що це неможливо через безпекові та юридичні обмеження.
- Також нещодавно Зеленський підписав закон, який надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для військових 18 – 25 років, які підписали контракт. Після звільнення вони залишаються резервістами ЗСУ.