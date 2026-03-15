Таку думку політик висловив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Прийшов у ЦНАП продовжити відстрочку і опинився мобілізованим: суд визнав це незаконним

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Зеленський підкреслив, що у воєнний час потрібно захищати державу, і тому парламентарі повинні або служити в парламенті за законом, або, за домовленістю з парламентом, їх можна буде залучати до мобілізації та фронтових завдань.

Президент також зазначив, що теоретично можливий варіант проведення нових виборів, але він вважає це неможливим через безпекові та юридичні обмеження. Щодо роботи Верховної Ради Зеленський вважає, що ефективність голосувань потребує покращення.

Він нагадав, що опозиційні сили часто не підтримують важливі законопроєкти, які стосуються міжнародної фінансової допомоги, співпраці з МВФ, макрофінансової підтримки від ЄС або євроінтеграції.

За словами президента, навіть для не надто суперечливих законів доводиться домовлятися з опозицією, щоб демонструвати єдність. Але, за його словами, слова потрібно підтверджувати діями: парламентарі мають обрати – працювати у Верховній Раді, голосувати та ухвалювати необхідні рішення або дозволити мобілізацію тих депутатів, які не готові продовжувати роботу у парламенті.