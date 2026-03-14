Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Дивіться також Деякі депутати зможуть отримати довічне грошове утримання: Зеленський підписав закон

Чому "слуги" складають мандати?

Один із законопроєктів, який "завис" через нестачу голосів, – про оподаткування цифрових платформ. Від нього залежить подальше фінансування бюджету. І він отримав лише 168 голосів із 226 необхідних.

На думку Мотовиловця, основна причина цих труднощів – страх нардепів перед антикорупційними органами.

Адже з початку 2026 року уже 5 депутатів отримали підозри від НАБУ та САП у справах про хабарництво під час голосувань. Частину інших депутатів допитували як свідків.

Ключова проблема – фракція "Слуга народу" втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон… Раніше міг розраховувати на 180 депутатів від Слуги народу. Нині ядро фракції складається зі 111 депутатів,

– зазначив Мотовиловець.

Ситуація також загострилася після скандалу з відкатом закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Тоді депутатів, які підтримали цей закон, критикували.

За словами заступника голови фракції, усе складається так, що Верховна Рада не може голосувати за зобов'язання.

"Фракція "Слуга народу" – моя родина, і стан зараз такий: утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні", – сказав він в інтерв'ю.

Наразі, за його словами, приблизно 40 депутатів можуть скласти мандати.

"Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати", – зазначив нардеп.

Тим часом народний депутат Олександр Юрченко в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 березня, зазначив, що йдеться про 50 – 60 обранців народу. Деякі уже написали заяви.

Він припустив, що серед причин може бути "довга каденція" або "низька зарплата" у 50 тисяч гривень.

Наразі 24 Канал намагається взяти коментар щодо ситуації, яка склалася у "Слузі народу".

Зміни у "Слузі народу"