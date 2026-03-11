Що відомо про новий закон?

Мова йде про осіб, які підтримали ключові акти незалежності про що зазначили у Судово-юридичній газеті.

Річ у тім, що Володимир Зеленський підписав закон 4700-IX. Він визначає правовий статус народних депутатів:

які є засновниками державної незалежності України;

ухвалили Декларацію про державний суверенітет (16 липня 1990 року) та Акт проголошення незалежності (24 серпня 19991 року).

Ба більше, нове законодавство запроваджує порядок вшанування та видачі відповідних посвідчень цим депутатам. Про це зазначили у Верховній Раді ще 9 березня.

Судово-юридична газета наголошує: закон є показовим з "правової точки зору". Річ у тім, що це вперше за всі роки (на законодавчому рівні) формалізує історичну роль народних депутатів.

Тобто ключовий критерій для отримання статусу – це факт парламентського голосування. Але не все так просто та однозначно. Статус людині все одно можуть не надати. Його не отримають особи, які вчиняли дії проти:

незалежності; суверенітету; чи територіальної цілісності України.

Важливо! Статус має довічний характер і може бути наданий посмертно.

Що передбачає новий закон?

Засновники незалежності зможуть отримати низку прав, зокрема:

можливість бути присутніми на відкритих та урочистих засіданнях Верховної Ради України;

звертатися до органів влади;

а також бути прийнятими керівниками державних органів.

Також ці особи матимуть право на дипломатичний паспорт для офіційних поїздок.

Зверніть увагу! Крім того, у законі зазначена можливість отримувати довічне грошове утримання – у розмірі 80 % від заробітної плати народного депутата – члена комітету.

Окремі положення закону спрямовані на державне вшанування цих осіб, зокрема меморіалізацію їх пам’яті та можливість присвоєння їхніх імен об’єктам топонімії,

– йдеться у матеріалі.

Чи можуть народного депутата позбавити цього статусу?

Закон дійсно передбачає можливість позбавлення статусу. Наприклад, у разі засудження за злочини проти національної безпеки або вчинення дій, які спрямовані проти державності.

Рішення (як щодо надання, так і щодо позбавлення статусу) готує спеціальна комісія. Вона Головою Верховної Ради України.

Проте остаточно рішення формується відповідним розпорядженням Голови парламенту.

