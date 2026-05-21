Яку статтю ЦК, схожу на російську, прибрали з законопроєкту №15150?

На пресконференції громадських активістів про зміни Цивільного кодексу стало відомо про одну норму, яку в проєкт переписали з російського ЦК. Як пише hromadske, про це повідомив юрист, кандидат юридичних наук Дмитро Кирилюк.

Дивіться також Не радянська "мораль": навіщо з'явився принцип "доброзвичайності" в проєкті Цивільного кодексу

Законодавці кілька разів змінювали проєкт Цивільного кодексу, який в результаті в першому читанні підтримали народні депутати на засіданні 28 квітня. Хоча проєкт отримав багато критики, державні посадовці пояснюють необхідність таких змін простим оновленням законодавства на шляху до ЄС. Деякі статті, що містяться в 9 книгах ЦК є сталими й змінювати їх, на думку авторів законопроєкту, не потрібно.

Але під час обробки норм з'ясовуються цікаві деталі. Наприклад, норма, що могла дозволяти шлюб з 14 років, якщо дівчина вагітна, виявилася дуже неправильною й такою, що суперечить моральним принципам. Тому очікувано, що її прибрали. Зараз щодо чого закон не змінюється – за рішенням суду шлюб громадяни можуть укласти із 16 років.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Так само з проєкту Цивільного кодексу прибрали статтю з книги №9, яка регулює публічність цивільних і речових прав. Мова йде про символічну статтю №1917, яка пропонує реформувати нотаріат. Цікаво, що приписи дуже схожі на російські. Юрист каже, що законодавча норма була фактично повністю скопійована з російської. Але все ж таки її вирішили прибрати з законопроєкту.

Тільки одна країна мала таку модель, як там була зазначена, – Російська Федерація,

– сказав Дмитро Кирилюк.

Важливо! Книга №9 нового Цивільного кодексу стосується того, як держава фіксуватиме право власності, угоди та інші юридично значущі дії. Саме тому будь-які зміни у цій сфері можуть впливати як на роботу нотаріусів, так і на захист майнових прав громадян.

Особливий резонанс зокрема й ця стаття ЦК викликала через те, що реформа законодавства офіційно позиціюється як частина євроінтеграції України. Тому поява норм, які експерти пов’язують саме з російською правовою моделлю, спричинила різку реакцію серед правозахисників та частини юристів. Раніше в коментарі 24 Каналу народна депутатка Інна Совсун розповіла, що оновлення кодексу не веде Україну в ЄС, а навпаки частково "повертає назад". Тому прикриття євроінтеграцією суперечить реальності.

Юристи звертають увагу, що саме по собі використання іноземного досвіду, наприклад європейського, в законодавстві не є проблемою. Однак важливо розуміти, що держава, яка воює з Росією, не може брати за основу ворожі норми.

Що ще критикували українці?

Це вже не перша норма проєкту Цивільного кодексу, яка викликає критику серед громадськості. Раніше фахівці та активісти звертали увагу на положення щодо сімейного права, віку укладення шлюбу та принципу "доброзвичайності", які, на їхню думку, створюють ризики юридичної невизначеності.

Оновлення ЦК набуло широкого обговорення в контексті того, що зміни створюють цінності й правові традиції, на яких Україна будуватиме своє приватне право після розриву з радянською та російською правовою системами.

Масовість виступів проти запропонованого Цивільного кодексу показала підтримка українців нещодавно створеної петиції. Лише за добу її підтримали 25 тисяч громадян. Тепер звернення має розглянути президент.