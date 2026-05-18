Що пропонує законопроєкт про відповідальність за послуги ворожіння?

В Україні спостерігається негативний вплив на людей, які слухають передбачення ворожок та екстрасенсів, вірять в магію та езотерику чи звертаються до карт Таро. Люди також припиняють вірити в реальність, коли передбачають майбутнє за допомогою астрології, нумерології, хіромантії, ясновидіння чи спіритизму. Тому за надання таких послуг за гроші українців в Веровній Раді пропонують карати. Про це йдеться в картці законопроєкту №15251.

Народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував проєкт закону, згідно з яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення штрафи за платні послуги ворожок та екстрасенсів, а також за рекламу, популяризацію та поширення інформації про роботу таких віщунів.

Згідно з законопроєктом, небезпечними будуть вважатися всі різновиди ворожіння. Це через те, що таку діяльність не підтримує релігія, а ще це небезпечно з психологічного погляду – ворожки впливають на думки людини, її волю та ухвалення рішень.

Так ворожки, маги та екстрасенси розповідають людям їхню мажливу подальшу долю, після чого такий "клієнт" продовжує пасивно чекати на передбачене, а не діє.

Крім того, автор законопроєкту зазначив, що через передбачення людина може стати залежною й не зможе самостійно ухвалювати рішення в складних ситуаціях. Це водночас стає причиною втрати сенсу життя та адекватного сприйняття реальності.

Люди часто неправильно сприймають передбачення естрасенців та ясновидців і тому скоюють помилки.

Мозок схильний сприймати містичну інформацію як істину, через що людина може сама "програмувати" себе на невдачі або хвороби, про які сказала ворожка. У кризових ситуаціях ворожіння не заспокоює, а, навпаки, посилює внутрішній хаос,

– йдеться в описв законопроєкту.

Фактично людина, яка не має критичного місленняпісля відвідування ворожки замінює досягнення власних мрій, а живе ілюзіями. Але законопроєктом народні обранці пропонують захисти права людини, як вільної істоти зі свободою вибору.

Георгій Мазурашу пропонує створити новий підхід в українському законодавства, адже нині в ньому немає норми, яка б забороняла діяльність астрологів, тарологів чи екстрасенсів. Однак за новими правилами за їхню діяльність правоохоронці матимуть право штрафувати.

Водночас законопроєкт може викликати суперчності, заборонивши популярний вид діяльності. Тому конфлікт може виникнути конфлікту через обмеження та недотримання принципу свободи підприємницької діяльності або свободи вираження поглядів, які передбачені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, якщо депутати підтримають законопроєкт, то зміни внесуть до статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Платні послуги з ворожіння та інших форм віщування вважатимуться порушенням законодавства й каратимуться попередженням або штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією предметів, за допомогою яких надавалися послуги. Станом на 2026 рік сума такого штрафу доволі суттєва – ворожки за порушенням матимуть сплатити в бюджет від 1 514 000 до 7 570 000 гривень.

Більше покарання законопроєкт пропонує ввести за вчинення протиправних дій повторно, або якщо ворожки залучили до діяльності неповнолітніх осіб та представників вразливих верств населення. Тоді штрафи зростуть до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас автори законопроєкту залишають чинною частину статті про покарання за ворожіння в громадських місцях. За такі дії порушники отримуватимуть штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Важливо! Під ризик отримання штрафів згідно з законом можуть потрапити не лише класичні "ворожки", які приймають клієнтів особисто, але й автори платних онлайн-розкладів Таро, астрологічних прогнозів, нумерологічних консультацій або закритих курсів у соцмережах.

Наразі законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді й переданий на розгляд профільному комітету. Далі для набрання чингості необхідна процедура розгялду проєкту в парламенті та його підписання президентом.