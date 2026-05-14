Що пропонує законопроєкт про справедливе бронювання?

Як пишуть автори законопроєкту, бронь – це також варіант оборони країни, але не на фронті, а в тилу. Чоловіки, які захочуть отримати таке звільнення від призову, зможуть працювати для держави на важливих роботах, або ж підтримувати економіку. Про це йдеться в законопроєкті №15237, автором якого став народний депутат Максим Заремський.

Через війну, що триває, актуальним залишається питання законодавчого врегулювання правил бронювання від мобілізації. Автор проєкту впевнений, що цей механізм має бути справедливим і при цьому повинен виключати всі корупційні ризики. Запропоновані зміни могли б дещо підтримати боєздатність Сил оборони України.

Метою законопроєкту є законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави,

– йдеться в картці законопроєкту.

Так за допомогою майбутнього Закону "Про справедливе бронювання та участь у обороні", в Україні будуть запроваджені однакові правила бронювання для всіх. Він визначатиме не лише порядок, але й список категорій громадян і обставин для можливості бронювання.

Водночас законопроєкт пропонує відмовитися від бронювання людей на безстроковій основі, як це діє зараз. Пропонується зробити так, щоб за заброньованими від мобілізації чоловіками постійно був контроль, щоб визначати, чи вони досі мають підстави для відстрочки.

Автори також розширюють поняття участі громадян в обороні держави. Якщо людина не хоче служити у війську, то вона або матиме працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури або виконувати завдання резерві. Крім того, пропонується ввести цільові внески на оборону. Раніше народні депутати та правозахисники висловлювалися про можливість так званого "економічного бронювання", щоб люди мали право платити за звільнення від мобілізації просто в державу.

У законопроєкті також ідеться про можливість ведення Реєстру заброньованих осіб. Держава могла б швидше перевіряти підстави для бронювання та уникати дублювання або інші порушення під час надання відстрочок.

Важливо! Реєстр не міститиме персональні дані та інформацію про об’єкт критичної інфраструктури, на якому людина працює. Це потрібно для безпеки та захисту таких об'єктів.

Такі зміни пропонуються в межах реформи мобілізації, яка могла б покращити процес, розділити повноваження територіальних центрів комплектування й зробити мобілізацію більш дієвою для армії та держави.

Якщо такі зміни будуть закріплені на рівні закону, то їх не можна буде швидко змінити. Урядові постанови теж не будуть мати більшу юридичну силу, ніж цей закон.

Нормативні положення розроблятиме Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців із дня ухвалення такої ініціативи у Верховній Раді.

Планується, що такі зміни, ймовірно, знизять суспільну напругу й встановлять обов'язок для заброньованих військовозобов'язаних перед державою.

Контекст. Після посилення мобілізації питання бронювання стало одним із найбільш дискусійних у суспільстві. Нинішня система, на думку багатьох українців, є непрозорою та нерівною.

Які ще нові законопроєкти у сфері оборони внесені до Верховної Ради?

Разом із законопроєктом №15237 Максим Заремський вніс ще кілька законодавчих ініціатив. Більшість із них мають на меті покращити процес мобілізації, захистити права військових і реформувати ТЦК.

Нардеп пропонує створити систему базової служби, активного та оперативного резерву для формування постійного підготовлених оборонців.

Інший проєкт його авторства пропонує встановити чіткі строки служби на фронті, обов’язкову ротацію та гарантовані періоди відновлення військових. Також депутат вважає за необхідне розробити система служби з урахуванням бойового навантаження та гарантованим правом на демобілізацію.

Закон "Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості" авторства Заремського пропонує вести Єдиний цифровий реєстр, запровадити зрозумілі критерії мобілізації та прозорі правила бронювання й відстрочок.

Одна з ініціатив для захисту військових встановлює умови демобілізації, психологічної реабілітації, адаптації, освіти та працевлаштування після служби.

За поданням Заремського в Україні можуть з'явитися накопичувальні виплати, бонуси, іпотечні та освітні програми замість разових мотиваційних виплат. Водночас система виплат стане максимально прозорою з автоматичною індексацією та захистом від інфляції.

Є пропозиції змін в роботі ТЦК і СП. Нардеп пропонує її цифровізацію, прозорість рішень, контроль дій працівників ТЦК та сервісний підхід до людей.

Серед ініціатив є також проєкт закону про економічну стійкість під час війни, що пропонує підтримку бізнесу, захист робочих місць, стабільні правила для економіки та механізми релокації.

Але варто зазначити, що для того, аби ці зміни були запроваджені, в державі варто буде створити нові цифрові механізми перевірки. Також важливо, щоб усі дії були узгоджені між Міноборони, ТЦК та роботодавцями.

У Раді пропонували запровадити платні відстрочки

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк говорив про можливість "економічного бронювання" в Україні. Люди могли б офіційно оплачувати відстрочку від служби в армії. За його словами, держава також могла б розробити зміни, аби покращити систему бронювання.

Глава Офісу президента Кирило Буданов зазначав, що реформа мобілізації зараз необхідна, бо уникнути її все одно не можливо через війну. Але цей процес треба зробити більш людяним та врегульованим.