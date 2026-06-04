Депутати можуть офіційно декриміналізувати дорослий контент

Відповідний законопроєкт спочатку не отримав підтримки парламентарів. Але автори продовжують наполягати на важливості подібних законодавчих змін. Про це написав народний депутат і один з ініціаторів законопроєкту Ярослав Железняк.

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Для того, аби зрозуміти бажання нардепів щодо питання часткового дозволу на поширення порнографії серед дорослих, автори провели консультації, до яких залучили представників різних фракцій та груп. Таким чином вдалося визначити позиції й за короткий час створити новий законопроєкт №15294.

У ньому ініціатори зробили кілька важливих уточнень, зокрема пропонують значно посилити відповідальність за злочини проти дітей. Крім того, законопроєкт пропонує прибрати старі радянські норми і все ж зробити декриміналізацію дорослого контенту.

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Отже, за реальні злочини буде відповідальність. За дії дорослих серед дорослих, прибираємо середньовіччя та годівницю для недобросовісних правоохоронців. Радий повідомити, що законопроєкт підписало 45 народних депутатів від майже всіх фракцій та груп Верховної Ради України,

– зазначив Железняк.

За словами нардепа, автори, які долучилися до просування офіційної декриміналізації дорослого контенту, мають різні бачення, ідеологію та релігійні переконання. Але їм вдалося визначити спільне бачення проблеми та компроміси.

Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт на засіданні Верховної Ради можуть розглянути доволі швидко. Уже втретє парламентарі спробують розв'язати проблему законодавчо.

Що було раніше?

Спочатку народні депутати намагалися ввести в дію законопроєкт №12191, яким захистити громадян "від свавілля правоохоронців" та офіційно дозволити моделям OnlyFans вести діяльність і платити податки. Проєкт забороняв поширення порнографії серед дітей, їхню участь чи залучення до створення контенту, а також не дозволялися різні типи збочень. Тобто дорослий контент міг стати легальним, але з деякими обмеженнями.

Народні депутати 28 травня не змогли підтримати відповідний законопроєкт. Ймовірно, тоді не всі вони розуміли, що їм виставили на голосування. Проте зараз авторам та іншим народним обранцям вдалося налагодити діалог.