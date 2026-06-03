Як Стефанчук прокоментував поправки до оновлення Цивільного кодексу?

За словами спікера Верховної Ради, після 19 травня – останнього дня подачі правок до законопроєкту – з'явилося 15 328 зауважень. Серед них є конструктивні, які обов'язково має розглянути робоча група. Про це Руслан Стефанчук написав у своєму фейсбуці.

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Усього до законопроєкту №15150 внесли 15 328 правок. Це по 7 – 8 правок на кожну з майже двох тисяч статей.

Як зауважив Стефанчук, три чи чотири депутати дуже постаралися й створили самостійно чи у співавторстві по 7 – 8 поправок.

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Зрозуміло, що це спроба заблокувати розгляд проєкту у другому читанні. У парламентському світі це називається філібастером. Решта депутатів подали доволі конструктивні поправки у притомній кількості, які будуть неодмінно обговорені робочою групою. Тому будемо працювати. Знаходити компроміс,

– написав спікер Верховної Ради.

Тому Верховна Рада буде робити все можливе для "спільного покращення тексту законопроєкту". Зокрема, обговорення пропонованих норм і конструктивних змін тривають з різними спільнотами, громадськими обʼєднаннями, професійними асоціаціями. Ба більше, і сам Стефанчук вніс до проєкту Цивільного кодексу свої поправки для опрацювання й ухвалення важливого документа.

Спікер також зауважив, що деякі народні обранці казали, що не змогли прочитати проєкт, доки він був на громадському обговоренні. Але лише за 21 день вони створили тисячі правок.

У коментарях до посту Руслана Стефанчука люди писали, що суспільство так і не отримало відповіді на питання: для чого взагалі потрібен цей проєкт, мовляв, зараз логіки в цих діях немає. Інші зауважують, що громадських обговорень фактично не було, а деякі нормальні пропозиції людей щодо їхніх прав були відхилені.

Що передувало?

Законопроєкт №15150 ухвалив в першому читанні 28 квітня. За це рішення проголосували 245 народних депутатів. Проєкт, а точніше укладені в 9 книгах норми Цивільного права, обговорюють вже давно. Ще до першого читання з нього прибрали суперечливі норми. Оновлення кодексу комплексно охоплює основні законодавчі положення.

Деякі норми критикує народна депутатка Інна Совсун. Вона наголошує на масштабності проєкту та на можливому поверненні до радянських норм. За її словами зміни потрібні, зокрема, в частині, що регулює Сімейне право.

До другого читання розробники законопроєкту мають виконати велику роботу з розгляду тисяч правок, пише голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов. За його словами, кількість зауважень можна вважати рекордною.