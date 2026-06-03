Как Стефанчук прокомментировал поправки к обновлению Гражданского кодекса?

По словам спикера Верховной Рады, после 19 мая – последнего дня подачи правок к законопроекту – появилось 15 328 замечаний. Среди них есть конструктивные, которые обязательно должна рассмотреть рабочая группа. Об этом Руслан Стефанчук написал в своем фейсбуке.

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Всего в законопроект №15150 внесли 15 328 поправок. Это по 7 – 8 поправок на каждую из почти двух тысяч статей.

Как отметил Стефанчук, три или четыре депутата очень постарались и создали самостоятельно или в соавторстве по 7 – 8 поправок.

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Понятно, что это попытка заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении. В парламентском мире это называется филибастером. Остальные депутаты подали довольно конструктивные поправки в вменяемом количестве, которые будут непременно обсуждены рабочей группой. Поэтому будем работать. Находить компромисс,

– написал спикер Верховной Рады.

Поэтому Верховная Рада будет делать все возможное для "совместного улучшения текста законопроекта". В частности, обсуждение предлагаемых норм и конструктивных изменений продолжаются с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями. Более того, и сам Стефанчук внес в проект Гражданского кодекса свои поправки для обработки и принятия важного документа.

Спикер также отметил, что некоторые народные избранники говорили, что не смогли прочитать проект, пока он был на общественном обсуждении. Но только за 21 день они создали тысячи правок.

В комментариях к посту Руслана Стефанчука люди писали, что общество так и не получило ответа на вопрос: для чего вообще нужен этот проект, мол, сейчас логики в этих действиях нет. Другие отмечают, что общественных обсуждений фактически не было, а некоторые нормальные предложения людей относительно их прав были отклонены.

Что предшествовало?

Законопроект №15150 приняли в первом чтении 28 апреля. За это решение проголосовали 245 народных депутатов. Проект, а точнее заключенные в 9 книгах нормы Гражданского права, обсуждают уже давно. Еще до первого чтения из него убрали противоречивые нормы. Обновление кодекса комплексно охватывает основные законодательные положения.

Некоторые нормы критикует народный депутат Инна Совсун. Она отмечает масштабность проекта и на возможном возвращении к советским нормам. По ее словам изменения нужны, в частности, в части, регулирующей Семейное право.

Ко второму чтению разработчики законопроекта должны выполнить большую работу по рассмотрению тысяч поправок, пишет председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов. По его словам, количество замечаний можно считать рекордным.