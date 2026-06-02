Законопроект №15150 получил рекордное количество правок

Впереди разработчики законопроекта о рекордификации Гражданского кодекса должны выполнить большую и ответственную работу, чтобы рассмотреть большое количество поправок. Об этом написал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов в своих социальных сетях.

Так народный депутат подытожил представление поправок к проекту обновления Гражданского кодекса, который со дня публикации критикуют как в Раде, так и в обществе.

По его словам, после первого чтения в законопроект №15150 внесли более, чем 15 тысяч правок. Последние из них приняли во внимание 19 мая.

Это рекордное количество. За последние два созыва парламента законопроектов с таким количеством поправок в Комитете еще не было (было максимум 5 тысяч),

– отметил Денис Маслов.

К слову, один из авторов законопроекта об обновлении Гражданского кодекса Руслан Стефанчук написал, что обновление законодательства было необходимым. По его словам, лучше всего потребность описывают представители рабочей группы, в которую вошли те, кто разрабатывал Гражданский кодекс 2003 года и работали над проектом нынешнего кодекса.

Профессор Анатолий Довгерт отметил, что право должно меняться и развиваться вместе с технологиями и потребностями общества.

Почему критикуют новый проект Гражданского кодекса?

В Верховной Раде 9 апреля зарегистрировали законопроект №15150, который предусматривает изменение Гражданского кодекса. Депутаты поддержали инициативу 28 апреля, когда поддержали его в первом чтении. Проект называют шагом к европейскому законодательству, но с первого дня украинцы не согласны с некоторыми его нормами. Документ структурирован в несколько книг и должен заменить действующий кодекс 2003 года.

Новый Гражданский кодекс меняет подход к семейному праву и частным отношениям. В частности, предлагается объединение гражданского и семейного регулирования, а также уточнение правил относительно имущественных отношений супругов и наследования. Также закладываются новые принципы частного права, например добросовестность, автономия воли и запрет злоупотребления правами.

У комментарии 24 Канала народный депутат Инна Совсун рассказала о ситуации вокруг нового Гражданского кодекса и отметила, что проект является очень масштабным. Внесение изменений в него потребует значительной адаптации для судов, бизнеса и граждан. Отдельные нормы вызывают дискуссии о целесообразности и качестве формулировок.