Что предлагает законопроект №15135?

Часто спор народных избранников относительно новых законопроектов возникает из-за вопроса их конституционности, то есть разрешаются ли подобные изменения нормами Конституции. Сейчас перед голосованием проводится только бюджетная и антикоррупционная экспертизы, а также соответствие проекта евроинтеграционным обязательствам. У законопроекте №15135 отметили необходимость дополнительно проверять, не противоречат ли предложения нормам главного законодательного документа.

Верховная Рада работает по Регламенту, который определяет, когда законопроект может подаваться в сессионный зал. Согласно ему, более глубокий анализ законопроекта происходит не сразу, а нередко во время подготовки ко второму чтению. Бывают случаи, когда о проекте уже знают все, но оказывается, что он противоречит Конституции.

Но на определенном уровне изменения по проверке законопроекта "на конституционность" происходит специалистами профильного комитета. Если такое случается, то его возвращают инициатору без рассмотрения в зале.

Главной проблемой остается то, что соответствие предлагаемых депутатами, Кабинетом министров или президентом изменений не обязательно должны проверяться на соответствие Конституции. Поэтому и снижается эффективность законодательного процесса, а в законодательстве создаются коллизии.

Поэтому внесение изменений в статью 93 Регламента Верховной Рады Украины относительно обязательной оценки соответствия законопроекта Конституции Украины при предварительном рассмотрении законопроекта может сделать так, что проверка на соответствие Конституции будет обязательной еще на старте.

Нормы обязательно должен будет рассматривать комитет по вопросам конституционного права. На ознакомление специалистам будут давать 5 дней, а для принятия заключения будет 21 сутки со дня получения документа. То есть проверять конституционность документа будут еще до первого чтения и это станет базовым критерием для того, чтобы законопроект позволили к голосованию.

Заметим, что юрист Виктория Драпайло считает законопроект №15135 популистским. Она говорит, что реальное соответствие законопроектов Конституции официально может предоставить Конституционный Суд Украины.

Какой-то новосозданный комитет Аппарата ВРУ не может ограничить конституционное право народного депутата на законодательную инициативу - даже если это ограничение "во благо самой Конституции". Положения об экспертизе законопроектов в Регламенте ВРУ и так существуют. Могу смело сказать: для депутатов очень часто эти экспертные заключения – не более чем юридическая навигация,

– отметила эксперт.

Реагирует ли государство на законодательные коллизии с нормами Конституции Украины?

В Украине в 2025 году приняли закон о множественном гражданстве, который позволяет украинцам в определенных случаях одновременно иметь паспорт другого государства. Он также упрощает получение украинского гражданства для представителей диаспоры и иностранцев. Авторы закона знают о коллизии с нормами Конституции и предлагают свежий взгляд на статью о "едином гражданстве", прописав, что "основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".

Во время военного положения суды применяют особые правила избрания мер пресечения в уголовных производствах. Но судьи учитывают, что решение об аресте должно приниматься индивидуально с учетом конкретных обстоятельств дела, как того требует Конституция. Оценивается наличие оснований для содержания человека под стражей и проверяется, могут ли применяться менее строгие меры пресечения.