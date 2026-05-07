Законно ли держать человека под стражей в случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания?

Если человека удерживают под стражей более двух месяцев из-за того, что при определенных условиях нет возможности провести подготовительное производство, то это может быть признаком нарушения его неприкосновенности и незаконного ограничения свободы. Об этом говорили судьи Конституционного суда во время недавней лекции.

Эксперты определили, что статья 615 Уголовного процессуального кодекса Украины определяет особые нормы содержания под стражей во время военного положения. Часть 5 статьи говорит, что когда провести подготовительное заседание суда невозможно, то держать человека под стражей можно до решения соответствующего вопроса, но не дольше, чем два месяца.

Но такая норма УПК на самом деле противоречит некоторым требованиям Конституции.

Как отметили судьи, которые провели лекцию, больше всего нарушает законное право на свободу и личную неприкосновенность именно норма о содержании под стражей в качестве меры пресечения. Если же анализировать часть 5 статьи 615 УПК, то там не указаны возможные причины непроведения подготовительного судебного заседания, или критериев, которые бы позволяли ограничивать права человека.

Тогда, если человеку продолжают такую меру пресечения более чем на два месяца, то фактического законодательного основания для этого нет и такое решение будет противоречить закону.

Поэтому судьи Конституционного суда проанализировали предыдущее решение и определили, что невозможность проведения заседания следует конкретизировать непосредственно в контексте обстоятельств войны. Если же именно при таких условиях заседание должны отложить, то содержание под стражей более двух месяцев не должно быть.

Важно! Конституция Украины гарантирует, что любое содержание под стражей должно быть четко обоснованным, ограниченным во времени и контролироваться судом. Аналогичные подходы закреплены в Европейской конвенции по правам человека. Ограничение свободы не должно быть произвольным

Это практически означает, что даже в условиях военного положения государство должно обеспечить баланс между безопасностью и правами человека. В таких случаях ключевым является вопрос, действительно ли существуют объективные препятствия, связанные с войной, и можно ли применить альтернативные меры пресечения. Иначе человек может вполне реально обжаловать свое содержание без надлежащих правовых оснований или с нарушением сроков.

Какой Уголовный процессуальный кодекс сейчас действует в Украине?

В Украине действует Уголовный процессуальный кодекс,, который принятый 13 апреля 2012 года. Именно он заменил старый УПК 1960 года и с тех пор остается основным документом, который регулирует уголовный процесс.

По состоянию на 2026 год кодекс действует в актуальной редакции с учетом всех изменений и дополнений, которые регулярно вносятся.

Это в начале действия этого УПК народные депутаты говорили о нормах, которые могут ограничивать права граждан, в частности из-за расширения полномочий правоохранительных органов. Говорится, например, о возможности вмешательства в личную жизнь во время следственных действий.