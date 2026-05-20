Как Конституционный Суд определил правильную модель отпусков в условиях военного положения?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратился за конституционным определением права человека на отпуска и в частности их предоставление в условиях военного положения. Большая палата Конституционного Суда рассмотрела дело на пленарном заседании.

Дмитрий Лубинец обратился, чтобы суд пересмотрел конституционность некоторых норм Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Так обжалованию подлежало предписание о том, что по решению работодателя, работнику могут предоставить неиспользованные дни некоторых видов отпусков, но без сохранения заработной платы. Кроме того, во время военного положения человек может взять дни для отдыха сверх ежегодного основного отпуска, которые также не будут оплачиваться. В то же время предоставление неиспользованных дней такого отпуска уже перенесут на период после прекращения или отмены военного положения.

Конституционный Суд определил, что человек имеет гарантированное Конституцией право на отдых. Оно происходит от права на труд, но при этом ввжаеться и отдельной гарантией для украинца. То есть режим баланса между работой и личной жизнью (так называемый work-life balance) должен гарантироваться современным трудовым правом и не нарушать возможность человека отдыхать столько, сколько ему надо.

Такой подход важен для сохранения и укрепления физического и психического здоровья человека, что в конечном итоге будет способствовать его благосостоянию и достойному уровню жизни.

Поэтому Суд постановил, что на уровне закона должна гарантироваться минимальная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска для всех лиц, но в то же время гражданину должны гарантировать еще и большее оплачиваемое время на отдых для уязвимых категорий лиц. Особая потребность в этом есть как раз во время военного положения.

Только в случае определения четких сроков человеку могут ограничивать конституционное право на отдых.

Согласно решению суда, действующие предписания гарантируют право на отдых, ведь человек гарантированно может получить 24 календарных дня оплачиваемого отпуска в год. Но некоторые гарантии в сфере труда сейчас не урегулированы. В частности то, что несовершеннолетние и люди с инвалидностью имеют большее время на отдых, который оплачивается дополнительно и не могут потерять это право во время военного положения. Таким образом нарушается принцип равенства и нивелируется сущность конституционного права на отдых. Кроме того, статья 12 Закона создает юридическую неопределенность относительно четкости сроков, ограничений прав и свобод в условиях военного положения.

Суд постановил, что несовершеннолетние работники и люди с инвалидностью не могут терять право на удлиненный оплачиваемый отпуск более 24 дней даже во время войны. Своим решением КСУ отменил норму, которая фактически позволяла бессрочно переносить неиспользованные отпуска. Но в то же время часть отпусков позволят переносить на период после завершения военного положения.

Юристы обращают внимание, что решение КСУ может быть основанием для пересмотра внутренних кадровых политик предприятий и будущих изменений в трудовое законодательство. В то же время работодателям придется учитывать баланс между потребностями бизнеса в условиях войны и конституционными правами работников.

Что еще стоит знать об отпусках?

Во время военного положения работодатели могут ограничивать предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, особенно для работников критической инфраструктуры. В то же время изменения в Трудовой кодекс предусматривают, что срок минимального отпуска будет увеличен до 28 дней. Сейчас этот документ рассматривает Верховная Рада.

За неиспользованный отпуск работникам могут давать денежную компенсацию. Если человек имеет такое право, то человек должен проявить инициативу, чтобы получить средства.

Стоит помнить, что работодатель не может отказать в отпуске после его утверждения.