Почему работодатель может отказать работнику в отпуске

Работодатель не может отказать работнику в отпуске просто так, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 10 закона Украины "Об отпусках".

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То есть, если работодатель уже утвердил дату и продолжительность отпуска, а потом отказывается его предоставить, например, потому что сейчас много работы – это нарушение законодательства.

Что делать в таком случае:

  • написать два заявления: одно об отпуске, второе – просьба обосновать отказ;
  • оба заявления необходимо отправить заказным письмом, чтобы было уведомление о вручении.

В то же время статья 12 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предоставляет работодателю возможность отменять отпуск работника если это лицо:

  • работает на объектах критической инфраструктуры;
  • привлечено к выполнению мобилизационного задания;
  • работает на объектах производства товаров оборонного назначения.