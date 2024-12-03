Почему работодатель может отказать работнику в отпуске

Работодатель не может отказать работнику в отпуске просто так, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 10 закона Украины "Об отпусках".

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То есть, если работодатель уже утвердил дату и продолжительность отпуска, а потом отказывается его предоставить, например, потому что сейчас много работы – это нарушение законодательства.

Что делать в таком случае:

написать два заявления: одно об отпуске, второе – просьба обосновать отказ;

оба заявления необходимо отправить заказным письмом, чтобы было уведомление о вручении.

В то же время статья 12 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предоставляет работодателю возможность отменять отпуск работника если это лицо: