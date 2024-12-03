Чому роботодавець може відмовити робітнику у відпустці
Роботодавець не може відмовити робітнику у відпустці просто так, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 10 закону України "Про відпустки".
Читайте також У дію вступив закон про "історичне" підвищення податків: до чого готуватись українцям
Тобто, якщо роботодавець уже утвердив дату та тривалість відпустки, а потім відмовляється її надати, наприклад, тому що зараз багато роботи – це порушення законодавства.
Що робити в такому випадку:
- написати дві заяви: одну про відпустку, другу – прохання обґрунтувати відмову;
- обидві заяви необхідно відправити рекомендованим листом, аби було повідомлення про вручення.
Водночас стаття 12 закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" надає роботодавцю можливість скасовувати відпустку працівника якщо ця особа:
- працює на об’єктах критичної інфраструктури;
- залучена до виконання мобілізаційного завдання;
- працює на об'єктах виробництва товарів оборонного призначення.