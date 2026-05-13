Когда увольнение работника из-за прогула законно?

Многие люди зависят от общественного транспорта и могут опаздывать на работу, когда автобус не приехал вовремя. Для комфорта работников компании иногда предоставляют транспорт, если это прямо предусмотрено трудовым договором, коллективным соглашением или условиями работы. Но неприбытие на работу из-за невозможности доехать считается серьезным нарушением. Об одном из таких дел говорится в постановлении Верховного Суда.

Судьи рассматривали дело мужчины, которого уволили за прогул в апреле 2024 года. Он работал ветеринаром и договорился, что на работу будет ездить на служебной машине. Все потому, что общественным транспортом добраться из дома до места он не может из-за отсутствия рейсов. Такая договоренность действовала до того дня, когда из-за конфликта с руководством авто не приехало за мужчиной.

Поэтому мужчина письменно сообщал, что теперь не имеет возможности добираться до работы, ведь от его дома путь составляет 30 километров. Поэтому отсутствие транспорта – это главная причина его неявки. Работодатель взамен отказался выполнять условия договора.

Когда из-за систематического прогула мужчину уволили, он пошел в суд. Таким образом он требовал восстановить его на работе и признать увольнение незаконным. Более того, бывший работник просил о взыскании средней суммы, которую он должен был бы заработать во время вынужденного прогула.

Стоит отметить! Трудовое законодательство называет "прогулом" отсутствие работника на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более трех часов подряд. Исключения возможны только когда работник ушел с рабочего места для сохранения жизни и здоровья. Также прогулом нельзя считать отсутствие работника из-за чрезвычайной ситуации, боевые действия или смерть близких.

В суде первой инстанции иск не поддержали, ведь в деле не было доказательств о том, что руководство было обязано подвозить мужчину служебным транспортом. И кроме того, было определено, что работодатель не обязан предоставлять авто работнику.

Мужчину поддержал апелляционный суд. Специалисты ссылались на то, что объективной является причина отсутствия рейсов общественного транспорта между местом жительства мужчины и его работой. Это обстоятельство не зависит от воли работника.

Какое решение принял Верховный Суд?

Высшая судебная инстанция согласилась с доводами о том, что истец знал об удаленности места жительства и работы. В то же время договоренность о служебном транспорте не была письменно закреплена в трудовом договоре или должностных документах. Еще при приеме на работу мужчина понимал эту проблему. Поэтому обязанность добираться до места работы оставалась именно на нем.

Уважительные причины для неприбытия на работу – это те, которые полностью не зависят от работника. Если он мог решить проблему, но вместо этого прогуливал время работы, то его законно можно уволить. Так же и отсутствие муниципального или личного транспорта и нежелание руководителя предоставить авто для перевозки работника нельзя считать уважительной причиной, которая позволяла бы три недели не приходить на работу.

Документы подтвердили, что человек в течение длительного времени не появлялся на предприятии без уважительной причины, чем нарушил нормы статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Это означает, что увольнение истца не было дискриминацией, ведь не было доказательств того, что руководитель плохо относился конкретно к этому человеку. Если бы такое нарушение совершил другой работник, то работодатель поступил бы так же и уволил бы его – работодатель одинаково применяет правила ко всем работникам.

Юристы советуют работникам письменно и официально фиксировать договоренности о подвозе, дистанционную работу или изменение графика, ведь устные договоренности в суде часто сложно доказать.

Как правильно оформляется прогул?

Если работодатель хочет зафиксировать прогул, он должен создать акт об отсутствии работника. Кроме этого, он должен собрать доказательства и потребовать от человека письменное объяснение. После этого руководство издает приказ о дисциплинарном взыскании.

Важно, что если работодатель нарушил процедуру оформления, то суд может восстановить работника на работе даже после такого прогула, потому что тогда доказать его будет сложно.

Что известно о нормах рабочего времени и правилах увольнения в Украине?

Трудовое законодательство определяет, что человек может работать не более 40 часов в неделю. Работа на объектах критической инфраструктуры в период военного положения может увеличиваться до 60 часов. Сверхурочная работа возможна, но тогда руководитель должен оплачивать ее дополнительно.

Если работник уверен, что его уволили незаконно, или с нарушением норм, то он может обжаловать решение работодателя через суд или обратиться в территориальное подразделение службы по вопросам труда.

Работники имеют право покидать рабочее место во время воздушной тревоги для собственной безопасности. Отсутствие на время угрозы нельзя засчитывать за прогул. Кроме того, руководитель должен нести ответственность, если не отпускает работника в безопасное место.