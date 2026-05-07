Что известно о состоянии рынка труда в Украине и что может помочь?

На этом фоне правительство представило новый Трудовой кодекс, который должен изменить правила на рынке труда и помочь бизнесу найти кадры. Об этом во время брифинга сообщил министр экономики Алексей Соболев, пишет "Новости.LIVE".

По словам министра, сейчас на подконтрольных Украине территориях проживают примерно 31 миллион человек. Впрочем, официально работают только около 13 миллионов граждан, а единый социальный взнос платят только 10,5 миллионов.

Это означает, что формальная занятость охватывает значительно меньше людей, чем нужно экономике,

– подчеркнул Соболев.

В Минэкономики заявили, что хотят увеличить участие в рынке труда тех категорий населения, которые сейчас меньше всего представлены среди работников. Речь, в частности, о:

внутренне перемещенных лицах;

людях с инвалидностью;

пенсионерах трудоспособного возраста;

молодежь;

женщинах.

В Минэкономики отмечают, что новый Трудовой кодекс должен не просто изменить законодательство, а сделать рынок труда более современным и прогнозируемым.

Поэтому кодекс нужен не как формальная реформа, не как обновление общих правил. он нужен, чтобы сделать работу более доступной, легальной, более прогнозируемой, более удобной для всех,

– говорит чиновник.

Какие прогнозы?

Возможны несколько тенденций:

Дефицит кадров сохранится. Даже после изменений проблема нехватки работников вряд ли быстро исчезнет. Бизнес активнее будет привлекать людей 50+ и женщин. Рынок труда станет менее "выборочным". Зарплатная конкуренция усилится. Компании будут вынуждены повышать оплату труда и улучшать условия работы. Будет расти роль переквалификации. Спрос на обучение и адаптацию работников будет увеличиваться.

Обратите внимание! Кадровый дефицит уже стал одной из самых больших проблем украинской экономики. Бизнесу все сложнее находить работников, тогда как миллионы людей остаются вне официального рынка труда. Именно поэтому власть пытается обновить трудовое законодательство и привлечь к работе новые категории населения. Однако даже после реформ проблема нехватки кадров, вероятно, будет оставаться одним из главных вызовов для Украины в ближайшие годы.

Каковы причины дефицита кадров в Украине?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

Какие изменения предлагает новый Трудовой кодекс?

Новые правила предусматривают несколько важных норм для работников, пишет Минфин.

Дополнительные 4 дня отпуска ежегодно . Продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска увеличится с 24 до 28 календарных дней.

Отпуск для отца . Будет иметь 2 месяца гарантированного отпуска по уходу за ребенком.

Дистанционная и гибкая работа . Вводит четкие правила дистанционной, надомной работы и гибкого графика.

Право на оффлайн. Работники на дистанционной работе будут иметь право отключаться в определенное время отдыха.

Электронные документы. Трудовые договоры и кадровые документы можно будет оформлять в электронном виде.

Защита от давления и травли. Моббинг, харассмент и принуждение к увольнению признали прямым нарушением закона.

Зачем Украине новый Трудовой кодекс?

Проект нового Трудового кодекса правительство приняло 7 января. После этого его передали на рассмотрение Верховной Рады. Этим документом в Украине хотят начать реформу рынка труда.

В то же время новый Трудовой кодекс требуют и условия современности. Дело в том, что нынешний кодекс законов о труде создали несколько десятилетий назад. Как рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник в комментарии 24 Канала, он был ориентирован на реалии тогдашней экономики и давно нуждается в обновлении.

Действующий трудовой кодекс писали еще во времена Советского Союза, он был подстроен под промышленную экономику, под четко понятные процессы, которые поддавались классификации тех времен. Сейчас времена меняются, внедряется дистанционная работа, новые формы занятости, появляются контракты. Фактической целью нового Трудового кодекса будет содействие максимальной занятости людей,

– пояснил эксперт.

