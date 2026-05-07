Що відомо про стан ринку праці в Україні і що може допомогти?

На цьому тлі уряд презентував новий Трудовий кодекс, який має змінити правила на ринку праці та допомогти бізнесу знайти кадри. Про це під час брифінгу повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, пише "Новини.LIVE".

За словами міністра, нині на підконтрольних Україні територіях проживають приблизно 31 мільйон людей. Втім, офіційно працюють лише близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачують лише 10,5 мільйонів.

Це означає, що формальна зайнятість охоплює значно менше людей, ніж потрібно економіці,

– підкреслив Соболєв.

У Мінекономіки заявили, що хочуть збільшити участь у ринку праці тих категорій населення, які зараз найменше представлені серед працівників. Йдеться, зокрема, про:

внутрішньо переміщених осіб;

людей з інвалідністю;

пенсіонерів працездатного віку;

молодь;

жінок.

У Мінекономіки наголошують, що новий Трудовий кодекс має не просто змінити законодавство, а зробити ринок праці більш сучасним і прогнозованим.

Тому кодекс потрібен не як формальна реформа, не як оновлення загальних правил.Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою, більш зручною для всіх,

– каже посадовець.

Які прогнози?

Можливі кілька тенденцій:

Дефіцит кадрів збережеться. Навіть після змін проблема нестачі працівників навряд чи швидко зникне. Бізнес активніше залучатиме людей 50+ та жінок. Ринок праці стане менш "вибірковим". Зарплатна конкуренція посилиться. Компанії будуть змушені підвищувати оплату праці та покращувати умови роботи. Зростатиме роль перекваліфікації. Попит на навчання й адаптацію працівників буде збільшуватися.

Зауважте! Кадровий дефіцит уже став однією з найбільших проблем української економіки. Бізнесу дедалі складніше знаходити працівників, тоді як мільйони людей залишаються поза офіційним ринком праці. Саме тому влада намагається оновити трудове законодавство та залучити до роботи нові категорії населення. Однак навіть після реформ проблема нестачі кадрів, ймовірно, залишатиметься одним із головних викликів для України у найближчі роки.

Які причини дефіциту кадрів в Україні?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

Які зміни пропонує новий Трудовий кодекс?

Нові правила передбачають кілька важливих норм для працівників, пише Мінфін.

Додаткові 4 дні відпустки щороку . Тривалість оплачуваної щорічної відпустки збільшиться з 24 до 28 календарних днів.

Відпустка для батька . Матиме 2 місяці гарантованої відпустки для догляду за дитиною.

Дистанційна та гнучка робота . Запроваджує чіткі правила дистанційної, надомної роботи та гнучкого графіка.

Право на офлайн. Працівники на дистанційній роботі матимуть право відключатися у визначений час відпочинку.

Електронні документи. Трудові договори та кадрові документи можна буде оформлювати в електронному вигляді.

Захист від тиску та цькування. Мобінг, харасмент і примус до звільнення визнали прямим порушенням закону.

Навіщо Україні новий Трудовий кодекс?

Проєкт нового Трудового кодексу уряд ухвалив 7 січня. Після цього його передали на розгляд Верховної Ради. Цим документом в Україні хочуть започаткувати реформу ринку праці.

Водночас новий Трудовий кодекс вимагають і умови сучасності. Річ у тім, що нинішній кодекс законів про працю створили кілька десятиліть тому. Як розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу, він був орієнтований на реалії тогочасної економіки і давно потребує оновлення.

Чинний трудовий кодекс писали ще за часів Радянського Союзу, він був підлаштований під промислову економіку, під чітко зрозумілі процеси, які піддавалися класифікації тих часів. Зараз часи змінюються, впроваджується дистанційна робота, нові форми зайнятості, з'являються контракти. Фактичною метою нового Трудового кодексу буде сприяння максимальній зайнятості людей,

– пояснив експерт.

