Чому людей 50+ та пенсіонерів не беруть на роботу?

Загалом є кілька бар’єрів, через які людей старшого віку не беруть на роботу. Таких висновків дійшли дослідники Українського центру соціальних реформ. Про результати дослідження розповіла провідна дослідниця, кандидатка економічних наук Марія Кримова, пише NV.

Перший бар’єр виникає ще до подачі резюме. Якщо в описі вакансії є акцент на швидкість, інтенсивність або роботу з новими технологіями, старші кандидати часто сприймають це як сигнал, що ця позиція не для них. Через це спрацьовують стереотипи і занижена самооцінка – люди просто не подаються.

Другий етап відсіювання відбувається вже після подачі резюме. Рекрутери оцінюють кандидатів не лише за навичками, а й підсвідомо враховують вік і пов’язані з ним уявлення. У результаті рішення часто базується не на компетенціях, а на припущеннях – чи "підійде" людина за віком.

Серед поширених упереджень:

старші кандидати не витримають високого темпу;

їм складніше адаптуватися;

вони менш ефективні у фізично складних умовах.

При цьому дослідники зазначають: у випадку дуже важких умов праці проблема часто не у віці, а в самих умовах роботи.

Чому роботодавці обирають молодших і як проявляється ейджизм?

Навіть за однакових навичок роботодавці часто віддають перевагу молодшим кандидатам. Це рішення зазвичай не озвучується прямо, але стає частиною системного підходу до найму. Навіть якщо кандидат 50+ доходить до інтерв’ю, з’являються нові бар’єри.

Роботодавці оцінюють:

"вписаність" у команду;

стиль комунікації;

потенційну "перспективність".

У деяких сферах, наприклад у торгівлі чи ресторанному бізнесі, важливим стає ще й зовнішній вигляд.

Що це означає?

Фактично формується подвійна система бар’єрів, де кандидати самі обмежують свої можливості, а роботодавці підсилюють це через стереотипи. У результаті виникає замкнене коло, де люди 50+ випадають із ринку ще до реальної конкуренції. Це означає, що проблема має не індивідуальний, а системний характер.

Водночас дослідження показує: попри бар'єри, роботодавці все ж залучають працівників 50+. Це відбувається під впливом так званих "тригерів" – умов, за яких упередження слабшають.

Найсильніший із них – дефіцит кадрів. За даними дослідження, близько 40% роботодавців стикаються з нестачею спеціалізованих навичок, і в таких умовах 65% готові розглядати кандидатів віком 50+.

Які будуть прогнози?

Можна очікувати кілька тенденцій:

1. Зростання ролі кандидатів 50+. Через демографічні зміни та дефіцит кадрів їхня частка на ринку зростатиме.

2. Перегляд політик найму. Компанії будуть змушені адаптувати підходи до відбору.

3. Зменшення дискримінації під тиском економіки. Бізнес поступово відмовлятиметься від стереотипів через практичну необхідність.

4. Посилення конкуренції між кандидатами різного віку. Вік стане менш визначальним фактором, ніж навички.

Зауважте! Дискримінація кандидатів 50+ – це не окремі випадки, а результат системної логіки ринку праці. Водночас дефіцит кадрів уже змушує бізнес переглядати свої підходи. Це означає, що роль старших працівників зростатиме, але швидкість змін залежатиме від того, наскільки швидко роботодавці відмовляться від стереотипів.

У яких галузях потрібні й не потрібні люди 50+?

Люди 50+ потрібні на ринку праці України, пише "РБК-Україна". Окрім цього, найпривабливіша для будь-якого роботодавця категорія сьогодні – це категорія чоловіків 60+. Беручи на роботу таку людину, роботодавець насамперед не боятиметься, що через місяць її мобілізують, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Проте зараз є галузі, де замінити молодь на працівників старшого віку не надто вигідно:

Ресторанний бізнес. Уявити офіціанта 60+ у залі складно: це постійний рух, важкі підноси, високий темп. Зате на кухнях і в адміністративній частині закладів старших працівників вистачає. Ритейл та нерухомість. Ті, хто показує квартири або працює безпосередньо з клієнтами, зазвичай молодші. А от у "бек-офісі" людей 55+ багато.

Натомість є сфери, де працівники 50+ на вагу золота: у промисловості, будівництві, транспорті та агросекторі досвідчених працівників активно запрошують. Там важлива не лише фізична витривалість, а й знання процесів і відповідальність – те, що приходить з роками.

І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, у них є той соціальний капітал, якого немає у молоді . У них є та відповідальність, якій у переважній більшості випадків не вистачає молоді,

– каже експертка.

Які причини дефіциту кадрів в Україні?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

