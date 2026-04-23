Кадровий голод в Україні: які масштаби проблеми?

За результатами березневого дослідження Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 67% роботодавців заявили про дефіцит працівників. Це абсолютний рекорд від початку повномасштабної війни, пише OBOZ.

Ще недавно цей показник тримався на рівні 64 – 65%, але зараз він помітно зріс. І головне – кадровий голод охоплює всі рівні ринку праці без винятку. Проблема стала настільки масштабною, що знайти людей складно буквально на будь-яку позицію:

61,4% компаній не можуть знайти кваліфікованих спеціалістів

(для порівняння: раніше було 51,4%); 35,1% роботодавців відчувають дефіцит навіть серед працівників без досвіду

(у лютому цей показник становив 30,8%).

Попри складнощі, бізнес не зупиняється:

16,6% компаній планують розширювати штат;

лише 3,9% готуються до скорочень (у лютому таких було 6,9%).

Що ще заважає бізнесу в Україні?

Зростання цін на сировину

проблему називають 45% бізнесів

ще недавно було 43%

Це стабільно друга за важливістю перешкода після нестачі працівників.

Безпекові ризики

актуальні для 42% компаній

Найсильніше це відчувають підприємства у прифронтових регіонах, зокрема:

Запорізька область

Дніпропетровська область

Втім, навіть у відносно спокійніших регіонах цей фактор залишається важливим.

Перебої з електро- та теплопостачанням

значущість проблеми впала з 41% до 30%

Це пояснюють:

завершенням холодного сезону

більш стабільною роботою енергосистеми

Але повністю питання не зникло — частина бізнесів досі втрачає робочий час через перебої.

Скорочення попиту

показник знизився з 29% до 25%

Це один із небагатьох позитивних сигналів: ринок поступово стабілізується, і попит більше не падає так різко, як раніше.

Тиск і корупція

лише 3 – 4% підприємців називають це проблемою

На фоні кадрової кризи цей фактор виглядає майже непомітним.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

