Які працівники можуть допомогти подолати дефіцит кадрів?

З 2021 року країна втратила приблизно 17% робочої сили – йдеться про мільйони людей, яких просто не вистачає економіці. Про це розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова, пише OBOZ.

Дивіться також Виписують штрафи на сотні тисяч: роботодавців почали масово карати через одне порушення

Поруч є величезна кількість людей старшого віку, які могли б працювати, але залишаються осторонь ринку праці. Саме вони, за оцінками експертів, можуть частково закрити кадровий дефіцит уже найближчим часом. Втім, точно оцінити масштаб проблеми непросто:

Одні дослідження кажуть, що нестачу кадрів відчувають до 74% компаній.

Інші показують значно скромніші цифри – лише 4–5% вакансій від загальної зайнятості.

При цьому є галузі, де проблема дійсно критична: у будівництві понад половина компаній визнає, що брак людей гальмує їх розвиток. А от у сільському господарстві чи сфері послуг ситуація трохи легша.

Загалом Україна вже втратила понад 2 мільйони працюючих, і цей процес не зупиняється. Тому швидко повернутися до довоєнного рівня зайнятості навряд чи вийде.

Станом на зараз в Україні проживає приблизно 31,5 мільйона людей.

Із них близько 7 – 8 мільйонів – це люди віком від 55 до 74 років.

Але працює лише частина: серед 55 – 64-річних – менше половини, а серед старших — взагалі одиниці. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник значно вищий.

Проблема не тільки у кількості людей, а й у підходах бізнесу. Багато компаній досі працюють за старими моделями – з важкою фізичною працею та застарілими процесами. У таких умовах складно залучати не лише старших працівників, а й молодь.

Ще один бар’єр – стереотипи. Частина роботодавців вважає, що люди 55+ гірше навчаються, повільніше адаптуються та менш гнучкі. Хоча на практиці це далеко не завжди так.

Також поширена думка, що працевлаштування старших людей нібито "забирає" робочі місця у молоді. Але економіка працює інакше: більше зайнятих – це більше споживання, виробництва і, відповідно, нові робочі місця.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.





