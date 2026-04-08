Які компанії оштрафувати за відсутність людей з інвалідністю в штаті?

Загалом наразі в Україні 88 705 компаній, що мають від 8 працівників та підпадають під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю, пише Опендатабот.

317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік.

За рік середня сума штрафу зросла на 20%.

Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, нарахували санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень. Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%.

Чому бізнес не наймає людей з інвалідністю?

60% українських компаній не можуть знайти працівників з інвалідністю, які відповідають їхнім кваліфікаційним вимогам. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Конфедерацією роботодавців України

Головною проблемою, за словами радника Конфедерації Родіона Колишка, залишається брак фахівців із відповідною підготовкою, а також відсутність налагоджених каналів комунікації між роботодавцями й потенційними працівниками.

Увага. Бізнес не має змоги напряму звернутись до людей з інвалідністю чи хоча б донести до них інформацію про вакансії.

Більшість підприємств – 92% – не отримують жодної підтримки у пошуку таких кадрів ні з боку держави, ні з боку громадського сектору. Через це майже половина компаній (48%) змушені звертатись до власних знайомих у пошуках працівників з інвалідністю.

