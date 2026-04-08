Какие компании оштрафовать за отсутствие людей с инвалидностью в штате?
Всего сейчас в Украине 88 705 компаний, имеющих от 8 работников и подпадающих под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью, пишет Опендатабот.
- 317 тысяч гривен штрафа, в среднем, должны заплатить работодатели, которые не трудоустроили людей с инвалидностью в прошлом году.
- За год средняя сумма штрафа выросла на 20%.
Так, 8 697 работодателям, которые не выполнили норматив, насчитали санкции на общую сумму 2,76 миллиарда гривен. Это около 10% от всех работодателей, которые должны были трудоустроить людей с инвалидностью по итогам 2025 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 17,5%.
Почему бизнес не нанимает людей с инвалидностью?
60% украинских компаний не могут найти работников с инвалидностью, которые соответствуют их квалификационным требованиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Конфедерацией работодателей Украины
Главной проблемой, по словам советника Конфедерации Родиона Колышко, остается нехватка специалистов с соответствующей подготовкой, а также отсутствие отлаженных каналов коммуникации между работодателями и потенциальными работниками.
Внимание. Бизнес не имеет возможности напрямую обратиться к людям с инвалидностью или хотя бы донести до них информацию о вакансиях.
Большинство предприятий – 92% – не получают никакой поддержки в поиске таких кадров ни со стороны государства, ни со стороны общественного сектора. Поэтому почти половина компаний (48%) вынуждены обращаться к собственным знакомым в поисках работников с инвалидностью.
