Какие популярные вакансии в Украине?

За первые два месяца года более 41 тысячи работодателей подали более 111 тысяч вакансий, пишет Государственная служба занятости.

В целом по стране закрывается примерно 35% вакансий, но есть регионы, где ситуация значительно лучше. Например, в Донецкой области этот показатель достигает почти 68,5%.

Наибольший спрос наблюдается на такие профессии:

Водитель – около 4,5 тысяч вакансий; Продавец продовольственных товаров – более 4 тысяч; Подсобный рабочий – около 3,5 тысяч.

Это показывает, что рынок нуждается как в квалифицированных специалистах, так и работниках базовых профессий.

В среднем работодатель ищет работника 17 дней. Но есть исключения: в Донецкой области вакансии закрываются в среднем за 5 дней.

Также высокие показатели в Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – более 50% закрытия вакансий. Если смотреть не на проценты, а на количество людей, которые реально нашли работу, то картина другая:

Днепропетровская область – около 4 тысяч человек;

Львовская – более 3 тысяч;

Ивано-Франковская – примерно 2,7 тысячи.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Действующий Трудовой кодекс создан более полувека назад и ориентирован для тогдашней экономики, а главными задачами нового будет адаптация к реалиям и распространение социальной защиты на новые формы занятости. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, считает Василий Воскобойник. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

