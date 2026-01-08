Почему Украина нуждается в новом Трудовом кодексе?

Действующий Трудовой кодекс создан более полувека назад и ориентирован для тогдашней экономики, а главными задачами нового будет адаптация к реалиям и распространение социальной защиты на новые формы занятости. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

7 января Правительство приняло проект нового Трудового кодекса, которым планируют начать реформу рынка труда. Его передали на рассмотрение в Верховную Раду.

Предусмотренные обновленным кодексом изменения направлены на вывод занятости из тени и привлечение большего количества населения к официальному трудоустройству.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Действующий трудовой кодекс писали еще во времена Советского Союза, он был подстроен под промышленную экономику, под четко понятные процессы, которые поддавались классификации тех времен. Сейчас времена меняются, внедряется дистанционная работа, новые формы занятости, появляются контракты. При этом у нас существенно уменьшается численность трудоспособного населения из-за демографических проблем, миграцию. Фактической целью нового Трудового кодекса будет содействие максимальной занятости людей.

Как отметила Премьер-министр Юлия Свириденко, новый Трудовой кодекс нужен для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, а ключевым акцентом будет наращивание инклюзивности рынка труда и большего привлечения молодежи, женщин, людей с инвалидностью и ветеранов.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, считает Василий Воскобойник. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство,

– говорит эксперт.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

Какие главные изменения содержит проект Трудового кодекса?

В проекте нового кодекса предусмотрены изменения, касающиеся признаков трудовых отношений, увеличение количества типов договоров, цифровизации и режимов труда. Речь идет о таких новациях:

8 признаков трудовых отношений для уменьшения правовой неопределенности и вывода занятости из тени;

для уменьшения правовой неопределенности и вывода занятости из тени; увеличение количества типов трудовых договоров с 6 до 9, урегулирование современных форматов работы: дистанционной, надомной, нефиксированного рабочего времени;

возможность для работника заключать с работодателем трудовые договоры нескольких типов;

цифровизация трудовых отношений и приравнивание электронных документов к бумажным ;

; согласованный со стандартами ЕС механизм определения минимальной зарплаты, месячной и почасовой, минимальную границу которой будут определять через процент от средней заработной платы;

форматы работы для работников с детьми: дистанционная, работа на дому;

минимальная продолжительность отпуска – 28 дней (вместо 24);

(вместо 24); расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком (по два месяца для каждого);

отдельный механизм для совмещения обучения и первой работы – ученический трудовой договор ;

; реформа инспекции труда и внедрение рискоориентированного подхода к проверкам.

Как рассказал эксперт Василий Воскобойник, этот подход направлен на выяснение направлений с наибольшими рисками нарушений в области трудоустройства и прав работников.

Реформа предусматривает поиск новых инструментов, которые дадут возможность для инспекции труда более активно выявлять незадекларированный труд, нелегальную работу и делать все, чтобы соблюдать баланс интересов между интересами работодателей, государства и работников,

– отметил эксперт.

Интересно! По данным Правительства, детенизацию рынка труда оценивают в 43 миллиарда гривен в год.