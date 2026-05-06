По данным Главного статистического управления (GUS), количество безработных стало примерно на 120 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Polish Press Agency.

Смотрите также 50 тысяч за ошибку: в Польше изменят правила аренды недвижимости

Что известно о безработице в Польше?

Общий уровень безработицы остался на уровне 6,1%, что является самым высоким показателем с мая 2021 года. Несмотря на незначительное месячное снижение – примерно на 5,1 тысячи человек по сравнению с февралем 2026 – годовая динамика свидетельствует о стабильном ухудшении ситуации на рынке труда.

В то же время подавляющее большинство новых безработных – это люди, которые ранее уже имели работу. За год таких зарегистрировано около 99,6 тысяч. Еще более 20 тысяч человек – это те, кто выходит на рынок труда впервые. Отдельно фиксируется рост количества людей, которые потеряли работу из-за массовых или коллективных увольнений – таких стало примерно на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

В то же время уменьшается доля тех, кто долго находится без работы, что может свидетельствовать об определенной динамичности рынка труда.

Еще немного цифр

По половому распределению мужчины сейчас составляют 51% среди безработных.

В центрах занятости зарегистрировано 483 тысячи мужчин и 466,8 тысячи женщин, причем рост в обеих группах наблюдается почти синхронно.

Наиболее заметный рост безработицы по возрасту зафиксирован среди людей 35 – 44 и 45 – 54 лет – именно эта группа больше всего пострадала от изменений на рынке труда.

Молодежь до 34 лет и старшие работники 55+ демонстрируют более низкие темпы роста безработицы, хотя тенденция все равно остается негативной.

Также статистика показывает, что наибольший рост безработицы произошел среди людей с базовым и профессионально-техническим образованием. В то же время значительную долю составляют и работники со средним образованием, которое является самым распространенным в стране.



Что известно о безработице в Польше / Фото Pexels

Как выглядит портрет безработного в Польше?

В результате типичный портрет безработного в Польше сегодня – это человек в возрасте 35 – 54 года, который ранее был трудоустроен, проживает в городе и имеет профессиональное или среднее образование. В то же время статистики отмечают, что рост безработицы затрагивает практически все возрастные и образовательные группы, что свидетельствует об общем охлаждении рынка труда.

Что известно о волне увольнений в Польше?

Как пишет Inkorr, в январе – феврале 2026 года произошло более 9 тысяч запланированных сокращений. Это на 50% больше, чем в предыдущем году. Эксперты отмечают, что тенденция особенно заметна в крупных компаниях, которые формируют общий экономический тренд.

Ранее мы писали, что с 17 апреля 2026 года в Польше начали действовать новые правила для работников и работодателей: медицинские справки о пригодности к работе постепенно переводят в цифровой формат. Отныне эти документы оформляются в электронной системе, что должно упростить их получение, ускорить обмен данными между учреждениями и уменьшить бумажную бюрократию.