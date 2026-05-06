За даними Головного статистичного управління (GUS), кількість безробітніх стало приблизно на 120 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише Polish Press Agency.

Що відомо про безробіття в Польщі?

Загальний рівень безробіття залишився на рівні 6,1%, що є найвищим показником із травня 2021 року. Попри незначне місячне зниження – приблизно на 5,1 тисячі осіб у порівнянні з лютим 2026 року – річна динаміка свідчить про стабільне погіршення ситуації на ринку праці.

Водночас переважна більшість нових безробітних – це люди, які раніше вже мали роботу. За рік таких зареєстровано близько 99,6 тисячі. Ще понад 20 тисяч осіб – це ті, хто виходить на ринок праці вперше. Окремо фіксується зростання кількості людей, які втратили роботу через масові або колективні звільнення – таких стало приблизно на 3,5 тисячі більше, ніж торік.

Водночас зменшується частка тих, хто довго перебуває без роботи, що може свідчити про певну динамічність ринку праці.

Ще трохи цифр

За статевим розподілом чоловіки зараз становлять 51% серед безробітних.

У центрах зайнятості зареєстровано 483 тисячі чоловіків і 466,8 тисячі жінок, причому зростання в обох групах спостерігається майже синхронно.

Найбільш помітне зростання безробіття за віком зафіксовано серед людей 35 – 44 та 45 – 54 років – саме ця група найбільше постраждала від змін на ринку праці.

Молодь до 34 років та старші працівники 55+ демонструють нижчі темпи зростання безробіття, хоча тенденція все одно залишається негативною.

Також статистика показує, що найбільше зростання безробіття відбулося серед людей з базовою та професійно-технічною освітою. Водночас значну частку становлять і працівники із середньою освітою, яка є найпоширенішою в країні.



Що відомо про безробіття в Польщі / Фото Pexels

Як виглядає портрет безробітного в Польщі?

У результаті типовий портрет безробітного в Польщі сьогодні – це людина віком 35 – 54 роки, яка раніше була працевлаштована, проживає в місті та має професійну або середню освіту. Водночас статистики зазначають, що зростання безробіття зачіпає практично всі вікові та освітні групи, що свідчить про загальне охолодження ринку праці.

Що відомо про хвилю звільнень у Польщі?

Як пише Inkorr, у січні – лютому 2026 року відбулося понад 9 тисяч запланованих скорочень. Це на 50% більше, ніж у попередньому році. Експерти зазначають, що тенденція особливо помітна у великих компаніях, які формують загальний економічний тренд.

Раніше ми писали, що з 17 квітня 2026 року в Польщі почали діяти нові правила для працівників і роботодавців: медичні довідки про придатність до роботи поступово переводять у цифровий формат. Відтепер ці документи оформлюються в електронній системі, що має спростити їх отримання, пришвидшити обмін даними між установами та зменшити паперову бюрократію.