Про це пише tvpworld.

Як пояснив Цихоцький відмову від нагороди?

Нагороду Цихоцький отримав за зміцнення двосторонніх відносин у 2022 році після вторгнення Росії в Україну.

Своє рішення відмовитися від ордена він пояснив тим, що ухвала президента України "прославляє УПА та колабораціоністів німецьких нацистів".

Водночас експосол також підкреслив, що кожен українець, який бореться з російськими окупантами, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Нагадаємо, що днями також польський президент Навроцький оголосив, що буде домагатися позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі.

А лідер польської ультраправої і антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України в Євросоюз.

Тим часом у польському Любліні зняли з ратуші український прапор, що майорів з 2022 року на знак солідарності.