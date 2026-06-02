Коли Pepco в Україні відкриє перший магазин?
Відкриття заплановане на жовтень 2026 року. Таким чином Україна стане 20-ю країною Європи, де працюватиме бренд, повідомили в Pepco.
Перед запуском в Україні мережа відкриє свій перший магазин у столиці Північної Македонії – Скоп'є. Після цього наступною країною в планах розвитку стане саме Україна.
Ми також вітаємо нашу місцеву команду керівництва: Арсена Старченка як регіонального менеджера, Марину Попову як керівника відділу кадрів, Ольгу А. як керівника фінансового відділу та Івана Омельченка як керівника відділу розширення,
– повідомили в мережі.
Що відомо про двох топменеджерів:
- Country Manager українського підрозділу став Арсен Старченко. Останнім місцем його роботи був Multiplex, де він обіймав посаду операційного директора. Також він має понад 20 років досвіду в ритейлі, зокрема в METRO.
- Ще одна ключова позиція – Head of Expansion. Її у травні 2026 року отримав Іван Омельченко, який до цього шість років очолював департамент оренди в "Епіцентр К". Саме він відповідатиме за швидке масштабування мережі.
Що продає Pepco?
Pepco – одна з найбільших європейських мереж магазинів формату дискаунтер. Компанія спеціалізується на товарах за доступними цінами для щоденних покупок. У магазинах мережі представлені:
- одяг для дітей і дорослих;
- товари для дому;
- декор та предмети інтер'єру;
- кухонне приладдя і посуд;
- іграшки;
- сезонні товари.
Саме завдяки поєднанню невисоких цін та широкого асортименту мережа швидко стала популярною в багатьох країнах Європи.
Де будуть перші магазини Pepco в Україні?
Перші магазини Pepco в Україні можуть з’явитися вже в останньому кварталі 2026 року. І, як заявляють учасники ринку, це буде не одна точка, а одразу кілька відкриттів, пише "Ліга.нет".
Відкриття перших магазинів – це буде Київ і західна частина України . Перші проєкти краще відкривати в перевірених локаціях. Це будуть повноцінні магазини Pepco, з повноцінним асортиментом,
– розповів представник Pepco в Україні Андрій Лотоцький.
За його словами, йдеться про торговельні центри категорії А, які вже себе зарекомендували. Точні дати відкриття поки узгоджуються, оскільки угоди ще на етапі опрацювання.
Як польський бізнес в Україні наростив доходи?
Кількість компаній із польськими власниками в Україні перевищила 1,1 тисячі, з загальним виторгом 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж попереднього року. Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
Найбільша концентрація цих компаній спостерігається у Києві, де зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень.