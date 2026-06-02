Коли Pepco в Україні відкриє перший магазин?

Відкриття заплановане на жовтень 2026 року. Таким чином Україна стане 20-ю країною Європи, де працюватиме бренд, повідомили в Pepco.

Перед запуском в Україні мережа відкриє свій перший магазин у столиці Північної Македонії – Скоп'є. Після цього наступною країною в планах розвитку стане саме Україна.

Ми також вітаємо нашу місцеву команду керівництва: Арсена Старченка як регіонального менеджера, Марину Попову як керівника відділу кадрів, Ольгу А. як керівника фінансового відділу та Івана Омельченка як керівника відділу розширення,

– повідомили в мережі.

Що відомо про двох топменеджерів:

Country Manager українського підрозділу став Арсен Старченко. Останнім місцем його роботи був Multiplex, де він обіймав посаду операційного директора. Також він має понад 20 років досвіду в ритейлі, зокрема в METRO. Ще одна ключова позиція – Head of Expansion. Її у травні 2026 року отримав Іван Омельченко, який до цього шість років очолював департамент оренди в "Епіцентр К". Саме він відповідатиме за швидке масштабування мережі.

Що продає Pepco?

Pepco – одна з найбільших європейських мереж магазинів формату дискаунтер. Компанія спеціалізується на товарах за доступними цінами для щоденних покупок. У магазинах мережі представлені:

одяг для дітей і дорослих;

товари для дому;

декор та предмети інтер'єру;

кухонне приладдя і посуд;

іграшки;

сезонні товари.

Саме завдяки поєднанню невисоких цін та широкого асортименту мережа швидко стала популярною в багатьох країнах Європи.

Де будуть перші магазини Pepco в Україні?

Перші магазини Pepco в Україні можуть з’явитися вже в останньому кварталі 2026 року. І, як заявляють учасники ринку, це буде не одна точка, а одразу кілька відкриттів, пише "Ліга.нет".

Відкриття перших магазинів – це буде Київ і західна частина України . Перші проєкти краще відкривати в перевірених локаціях. Це будуть повноцінні магазини Pepco, з повноцінним асортиментом,

– розповів представник Pepco в Україні Андрій Лотоцький.

За його словами, йдеться про торговельні центри категорії А, які вже себе зарекомендували. Точні дати відкриття поки узгоджуються, оскільки угоди ще на етапі опрацювання.

