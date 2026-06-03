Співвласник "Сільпо" купив відому мережу

Інвестфонд "Бенефіт", який входить до структури групи, завершив угоду щодо отримання контролю над компанією "Недлес" – оператором мережі магазинів "Бадьорий", пише RAU.

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Таким чином мережа "Фора" розширює присутність у Києві та Київській області – бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий".

Відомо, що ще наприкінці березня співвласник Fozzy Group Володимир Костельман отримав дозвіл АМКУ на отримання контролю над мережею "Бадьорий". Тоді передачу контролю над ТОВ "Недлес" передали інвестфонду "Бенефіт".

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Згідно з даними YouControl, 40,2% акцій венчурного фонду "Бенефіт" належать Володимиру Костельману. Саме через цю структуру й була реалізована угода.

Для "Фори" ця угода є частиною стратегії з активного розвитку магазинів "біля дому". Компанія планує:

посилити присутність у Києві та Київській області;

збільшити операційну ефективність завдяки масштабу;

зробити ще доступнішими для гостей зручний сервіс, готову їжу, каву, товари щоденного попиту;

запропонувати покупцям більше вигідних цінових пропозицій.

Ми бачимо, що люди дедалі частіше роблять швидкі щоденні покупки поруч із домом. Їм важливо, щоб було зручно, швидко і за вигідною ціною. За даними міжнародних досліджень NielsenIQ та YouGov, convenience-формати сьогодні є одним із найбільш динамічних сегментів ритейлу. Саме тому ми бачимо значний потенціал у розвитку формату "біля дому" та плануємо й надалі масштабувати нашу присутність у цьому сегменті по всій Україні,

– каже Дмитро Фільченков, Chief Executive Officer Фора.

Відомо, що на першому етапі для покупців майже нічого не зміниться. Магазини продовжать працювати у звичному форматі, а інтеграція до структури "Фори" відбуватиметься поступово.

Цікаво! До укладення угоди мережа "Фора" налічувала 398 магазинів по всій Україні.

Скільки податків сплатила Fozzy Group?

Fozzy Group у 2025 році відкрила 96 нових магазинів і оновила ще 7. Магазини групи щодня відвідували понад 1 мільйон гостей, пише USCS.

У 2025 році Fozzy Group сплатила понад 15,9 мільярдів гривень податків, зборів та єдиного соціального внеску. З них понад 12,9 млрд грн перерахували до бюджету продуктові ритейл-мережі групи.

Найбільший внесок зробила мережа "Сільпо" — 9,3 мільярдів гривень;

"Фора" сплатила 2,6 мільярди гривень;

"THRASH! ТРАШ!" — 629 мільйонів гривень;

А FOZZY — 364 мільйони гривень.

Скільки податків сплатила Fozzy Group / інфографіка USCS

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