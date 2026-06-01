Як росіяни скопіювали український бренд "П’яна вишня"?
15 травня в Казані відкрився заклад із назвою "Кінь і вишня", який схожий на український бренд не лише назвою, пише ZAXID.NET.
Російський "стейкхаус-кабаре" використовує логотип, який практично повторює фірмову айдентику "П’яної вишні". На ньому зображена дівчина з рудим волоссям, яка тримає вишню, однак у копії до композиції додали ще й стейк – ніби для "унікальності".
Повна ідентичність є й у інших елементах – є шрифт усіх надписів, та сама вишнівка, яку гостям подають в таких самих стаканах, як і у львівському закладі. Також повністю скопійованими є і етикетки на пляшках.
Український бренд і російська копія / колаж 24 Каналу
Що кажуть власники "П'яної вишні"?
Натомість у холдингу емоцій "!Фест", якому належить бренд "П’яна вишня", кажуть, що знають про ситуацію.
Це росіяни вже не вперше крадуть. Це смішне перекручення, що тут ще сказати. Це комічні крадіжки в бізнесі з перекрученням і відтворенням успішних українських бізнес-моделей. Ніяких дій ми вчиняти не будемо, бо, якщо в цивілізованому світі про якусь відповідальність ще можна говорити, то "на болотах" – ні. Ця країна напала на нас і краде у нас, красти – це в їхньому ДНК,
– каже PR-директор Тарас Маселко.
Зауважте! Перший заклад "П’яної Вишні" з’явився у Львові на площі Ринок в 2015 році, а зараз це вже понад 100 концептуальних закладів по всій Україні.
Які ще українські бренди скопіювали росіяни?
У 2024 році Росія привласнила собі бренд "Мелітопольська черешня" за допомогою Роспатенту. Привласнення бренду має на меті прискорити "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії. Роспатент висловив готовність реєструвати інші українські географічні зазначення, не лише черешню.
Тоді ж мережа швидкого харчування "Я Люблю Кебаб" повідомила про те, що росіяни вкрали її логотип та назву. Свій бізнес росіяни розпочали у Бєлгороді, не внісши у назву та логотип львівського бізнесу навіть мінімальних змін.