Навіщо росіянам український бренд

Як повідомляють у російських ЗМІ, привласнення українського бренду має прискорити "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії.

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Роспатент заявив про готовність реєструвати й інші українські географічні зазначення, не обмежуючись лише черешнею.

Україна запатентувала географічне зазначення "Мелітопольська черешня" ще у 2020 році. Ця черешня відома своїм багатим ароматом і смаком, збалансованим вмістом цукру та кислоти, що зумовлено специфічними умовами весняного періоду.

Зауважте! Особливості регіону, такі як інтенсивне збільшення сонячної радіації та чорноземні ґрунти з високою водопроникністю, сприяють формуванню унікальних смакових якостей цього продукту.