Зачем россиянам украинский бренд
Как сообщают в российских СМИ, присвоение украинского бренда должно ускорить "интеграцию" оккупированных территорий в состав России.
Читайте также Россияне забрали бизнес у австрийского гиганта: какую продукцию тот производил
Роспатент заявил о готовности регистрировать и другие украинские географические указания, не ограничиваясь только черешней.
Украина запатентовала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Эта черешня известна своим богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, что обусловлено специфическими условиями весеннего периода.