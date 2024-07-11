Очередной акт рэкета

Путин продолжает конфисковывать активы иностранного бизнеса. Поскольку создавать качественную продукцию россияне не умеют, приходится "отжимать" активы иностранных компаний.

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На этот раз в "госуправление" перешли активы Silgan Holdings, США. Это производитель металлической упаковки для пищевых продуктов мирового масштаба. Штаб-квартира компании расположена в США, часть активов – на рынке Европы.

Что стало "основанием" для "национализации"

Как показывают финансовые отчеты, с 2023 года российские мощности компании практически не работали. Для Кремля это сигнал, что компания не поддерживает войн против Украины и не собирается работать с оккупантами.

Ранее россияне "национализировали" активы компаний Carlsberg, Fortum и Uniper, несмотря даже на то, что они известны на весь мир.