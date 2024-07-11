Черговий акт рекету
Путін продовжує конфісковувати активи іноземного бізнесу. Оскільки створювати якісну продукцію росіяни не вміють, доводиться "віджимати" активи іноземних компаній.
Цікаво Укроборонпром відкрив своє перше представництво у Вашингтоні
Цього разу в "держуправління" перейшли активи Silgan Holdings, США. Це виробник металевого паковання для харчових продуктів світового масштабу. Штаб-квартира компанії розташована у США, частина активів – на ринку Європи.
Що стало "підставою" для "націоналізації"
Як показують фінансові звіти, з 2023 року російські потужності компанії практично не працювали. Для Кремля це сигнал, що компанія не підтримує війн проти України та не збирається працювати з окупантами.
Раніше росіяни "націоналізували" активи компаній Carlsberg, Fortum і Uniper, незважаючи навіть на те, що вони відомі на увесь світ.