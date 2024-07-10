Укроборонпром відкрив представництво

У Вашингтоні в США було відкрито перший офіс представництва Укроборонпрому на полях Саміту, що нині триває.

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Головна його задача – максимально сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій,

– написали в компанії.

Важливим кроком стало відкриття офісу найбільшого оборонного холдингу України у Вашингтоні. Очікується, що ця подія посилить співпрацю між оборонною промисловістю України та США, а також сприятиме інтеграції України в оборонно-промислову базу НАТО.

Я вдячний США за підтримку та допомогу – як українському війську, так і українській оборонці. Дякую також команді та партнерам, чия співпраця дає такі результати,

– сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін.

Він додав, що тепер Україна стала ближчою до своїх міжнародних партнерів.