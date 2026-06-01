Как россияне скопировали украинский бренд "Пьяная вишня"?

15 мая в Казани открылось заведение с названием "Конь и вишня", который похож на украинский бренд не только названием, пишет ZAXID.NET.

Российский "стейкхаус-кабаре" использует логотип, который практически повторяет фирменную айдентику "Пьяной вишни". На нем изображена девушка с рыжими волосами, которая держит вишню, однако в копии к композиции добавили еще и стейк – будто для "уникальности".

Полная идентичность есть и в других элементах – есть шрифт всех надписей, и сама вишневка, которую гостям подают в таких же стаканах, как и во львовском заведении. Также полностью скопированы и этикетки на бутылках.

Украинский бренд и российская копия / коллаж 24 Канала

Что говорят владельцы "Пьяной вишни"?

Зато в холдинге эмоций "!Фест", которому принадлежит бренд "Пьяная вишня", говорят, что знают о ситуации.

Это россияне уже не впервые воруют. Это смешное перекручивание, что тут еще сказать. Это комические кражи в бизнесе с перекручиванием и воспроизведением успешных украинских бизнес-моделей. Никаких действий мы предпринимать не будем, потому что, если в цивилизованном мире о какой-то ответственности еще можно говорить, то "на болотах" – нет. Эта страна напала на нас и ворует у нас, воровать – это в их ДНК,

– говорит PR-директор Тарас Маселко.

Заметьте! Первое заведение "Пьяной Вишни" появилось во Львове на площади Рынок в 2015 году, а сейчас это уже более 100 концептуальных заведений по всей Украине.

